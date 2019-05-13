Anno 1800 inceleme

Anno 1800, farklı zorluk seçenekleri ile herkesin eğlenebilmesini ve bu oyunu oynayabilmesini sağlıyor. Hikâye küçük bir sinematikle başlıyor. Küçük bir köy olarak başladığımız oyun her yeni yapı ile karmaşık hale geliyor.

Akış olarak size temel noktaları anlatmaya başladıktan sonra adım adım oyunun gidişatını zorlaştıran bir yapı söz konusu. Böylece başta sadece ev kurup odun kesen köylülerin dertleri ile uğraşırken, ilerleyen zamanlarda metal dökmek için ayrı, büyüyen endüstrilerinizi yönetmek için ayrı, evleri yükseltip kaynakları korumak için ayrı bir çaba sarf etmeniz gerekecek.

Üretim zincirlerine güçlü odaklanma gerekiyor. Her biri kendi gereksinim grubuna sahip farklı popülasyon katmanları mevcut. Üretim ve tüketim ile birlikte depolama ve ihtiyaç fazlasını satış kısmı da oyunun bir diğer önemli unsuru diyebiliriz. İhtiyaçları karşılanan bölgelerde evleri yükseltebiliyoruz.

Her adada her çeşit kaynak tabii ki bulunmuyor. Durum böyle olunca 2 seçenek ortaya çıkıyor. İlk seçeneğimiz ticaret. Ürettiklerinizin fazlasını satarak başka ürünlere dönüştürme şansımız var. İkinci seçeneğimiz ise yeni adalar keşfederek kaynak havuzumuzu geliştirmek. İkincisi tabii ki biraz daha zaman alan, yönetilmesi zor lakin sonu güzel biten bir seçenek. Etrafta tek siz olmadığınız için açılırken kiminle dost kiminle düşman olduğunuza da dikkat etmeniz gerek.