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Anormal zıt anlamlısı nedir? Anormal kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.04.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, dil bilgisi ve kelime sayısı açısından oldukça zengin bir dildir. Dilimizde, Türkçe kökenli kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler de bulunmaktadır. Dilimizde yer alan kelimelerin eş anlamlı ve zıt anlamlıları da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bazı kelimelerin birden fazla eş ve zıt anlamlısı bulunabilir. Peki, anormal zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Anormal zıt anlamlısı nedir? Anormal kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılı ve sözlü anlatımda bir kelimenin tersini ifade etmek istediğimizde zıt anlamlısını kullanırız. Dilimiz kelime sayısı olarak çok zengin olduğu için aynı ve karşıt anlamlara gelen sözcükler sıklıkla yer almaktadır. Kelimelerin eş anlamlısı ve zıt anlamlısı birden fazla olabilmektedir. Yazılı ve sözlü anlatımlarda kullandığımız kelimenin karşıt anlamını ifade edebilmek için kelimenin zıt anlamlısı kullanılır. Her kelimenin zıt anlamlısı olmayabilir bunun yanında bazı kelimelerin de birden fazla zıt anlamlısı olabilir. Bir kelimenin olumsuz hâli kelimenin zıt anlamlısı değildir. Anormal kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir.

Büyük zıt anlamlısı nedir? Büyük zıt anlamlısı nedir?

Anormal kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe, farklı dillerle tarih boyunca etkileşim hâlinde olan bir dildir. Dilimizde farklı kökenli sözcükler yaygın olarak bulunmaktadır. Anormal sözcüğü farklı kökenli bir dilden dilimize yerleşmiştir. Fransızca kökenli olan anormal sözcüğü TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Genel olan, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan
  • Dengesi yerinde olmayan, davranışı bozuk olan, deli, sapık

Birbirleri ile karşıt anlam içeren kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Anormal kelimesinin zıt anlamı olan sözcük "normal" sözcüğüdür. Anormal sözcüğünün karşıt anlamlısını ifade etmek istediğimizde normal kelimesini kullanabiliriz.

Boş zıt anlamlısı nedir? Boş zıt anlamlısı nedir?

Anormalin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anormal sözcüğü olağan dışı, alışılmışın dışında gibi anlamlara gelmektedir. Anormal zıt anlamlısı olan normal sözcüğü ise kelimenin tam karşıtı bir anlam taşımaktadır. Günlük konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan anormal sözcüğünün karşıt anlamlısını ifade etmek istediğimizde anormalin zıt anlamlısı olan sözcük kullanılır. Anormal kelimesinin karşıtı olan normal sözcüğü ile kurulabilecek örnek cümleler şöyledir:

  • Annesi, söylediklerini çok normal karşılamıştı.
  • Azalan yağışlar sebebi ile barajlar normal seviyesinin çok altına düştü.
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