Boş zıt anlamlısı nedir? Boş kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Boş, üzerinde ya da içinde hiçbir şey olmayan anlamına geliyor. Boş kelimesi birçok anlamda kullanılıyor. Boş kelimesi, “serbest, kayıtsız, salık” sözcüklerinden evrilmiştir. Boş kelimesinin özgün anlamlarının yapıları “bağsız, hür ve serbest”; “boşanmak, boşlamak, boş vermek” deyimleriyle korunmuştur. Boş kelimesi eski Türkçe’de 900 yıl önce Irk Bitig kaynaklarında kullanılmıştır. Aynı zamanda eski Türkçe’ de 1073 yılında “Divan-i Lugati’t-Türk ve Kaşgari kaynaklarında da boş kelimesine rastlanılıyor. Boş kelimesinin anlamları şöyle sıralanabilir:

Anlamsız

Yararsız

İçinde, dolu karşıtı, üstünde hiç kimse ya da hiçbir şey olmayan

Verimsiz

Bir işe yaramayan, yararsız

Görevlisi olmayan, münhal

Hazırlıksız, habersiz

İşsiz bir biçimde

Yapılacak işi olmayan

Boş zıt anlamlısı nedir?

Boşun zıt anlamlısı "dolu" şeklinde ifade ediliyor. Zaman zaman cümlenin durumuna göre boş ve onun eş anlamlısı aynı cümle içinde kullanılabiliyor. Boşun zıt anlamlıları ile örnek cümleler:

Kavanozun içi şekerle dolu.

Kedimin mamasını yeni doldurdum.

Bugün çok doluyum.

Boş kelimesinin zıt anlamı dolu ile cümleler daha zengin hale gelir. Özellikle dolu ile boş kelimeleri bir arada kullanıldığında cümle anlam bakımından zengin hale gelir. Boş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ve boş kelimesiyle örnek cümleler:

Dolu olan tabaklar 1 saat içinde boşalmış.

Dolu olan tabaklar aniden boşalabilir.

Dolu ve boş zaman dilimleri ayrı ayrı ele alındı.



