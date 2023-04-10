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Boş zıt anlamlısı nedir? Boş kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

07.03.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede dil bilgisi konuları arasında zıt anlamlı kelimeler çok sık kullanılıyor. Bir kelimenin zıt anlamlıları onun tersidir. Zıt anlamlı kelimeler, geniş yelpazede ele alınabilir. Türkçede pek çok kelimenin zıt anlamlısı bulunuyor. Boş kelimesinin zıt anlamlılarıyla da günlük hayatta çok sık karşılaşılıyor. Peki, boş zıt anlamlısı nedir?

Boş zıt anlamlısı nedir? Boş kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Boş, üzerinde ya da içinde hiçbir şey olmayan anlamına geliyor. Boş kelimesi birçok anlamda kullanılıyor. Boş kelimesi, “serbest, kayıtsız, salık” sözcüklerinden evrilmiştir. Boş kelimesinin özgün anlamlarının yapıları “bağsız, hür ve serbest”; “boşanmak, boşlamak, boş vermek” deyimleriyle korunmuştur. Boş kelimesi eski Türkçe’de 900 yıl önce Irk Bitig kaynaklarında kullanılmıştır. Aynı zamanda eski Türkçe’ de 1073 yılında “Divan-i Lugati’t-Türk ve Kaşgari kaynaklarında da boş kelimesine rastlanılıyor. Boş kelimesinin anlamları şöyle sıralanabilir:

  • Anlamsız
  • Yararsız
  • İçinde, dolu karşıtı, üstünde hiç kimse ya da hiçbir şey olmayan
  • Verimsiz
  • Bir işe yaramayan, yararsız
  • Görevlisi olmayan, münhal
  • Hazırlıksız, habersiz
  • İşsiz bir biçimde
  • Yapılacak işi olmayan
Ağır zıt anlamlısı nedir? Ağır zıt anlamlısı nedir?

Boş zıt anlamlısı nedir?

Boşun zıt anlamlısı "dolu" şeklinde ifade ediliyor. Zaman zaman cümlenin durumuna göre boş ve onun eş anlamlısı aynı cümle içinde kullanılabiliyor. Boşun zıt anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Kavanozun içi şekerle dolu.
  • Kedimin mamasını yeni doldurdum.
  • Bugün çok doluyum.
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Boş kelimesinin zıt anlamı dolu ile cümleler daha zengin hale gelir. Özellikle dolu ile boş kelimeleri bir arada kullanıldığında cümle anlam bakımından zengin hale gelir. Boş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ve boş kelimesiyle örnek cümleler:

  • Dolu olan tabaklar 1 saat içinde boşalmış.
  • Dolu olan tabaklar aniden boşalabilir.
  • Dolu ve boş zaman dilimleri ayrı ayrı ele alındı.


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