Boy zıt anlamlısı nedir? Boy kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Boy kelimesi, Eski Türkçede “bod” kelimesinden evrilmiştir. Tarihte kullanılan en eski kaynakta “bod” şeklinde geçiyor. Kavim, aşiret ve ulus anlamlarında Orhun Yazıtları (735)’ta kullanılmıştır. Boy kelimesinin hem kendisi hem de zıt anlamlısı günlük yaşamda çok sık kullanılıyor. Boy kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre anlamları şu şekildedir:

Uzunluk

Bir şeyin tabanıyla en yüksek noktası arasındaki uzaklık

Kumaş için ölçü

Bir yüzey üzerinde en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık

Boy zıt anlamlısı nedir?

Boyun zıt anlamlısı olarak kullanılan yalnızca bir sözcük vardır. Boy kelimesinin zıt anlamı “en” ve "genişlik" kelimesidir. En ve genişlik kelimeleri ile boy kelimeleri cümlelerde aynı anda kullanılabilirler. Bu şekilde kullanıldıklarında cümlede anlam bütünlüğü sağlamış olurlar. Türkçede boy kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük türleri pek çok yerde kullanılır. En kelimesi, herhangi bir eşyanın yanından diğer yanına doğru yerel paralel şekildeki olan kısmıdır. Boy ve onun zıt anlamlısı olan en ölçü anlamında da birçok farklı cümlenin kuruluşunda kullanılabiliyor.

Boyun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Boy kelimesinin zıt anlamlısı olan en ile birçok çeşitli cümle kurulabilir. Boyun zıt anlamlıları ile örnek cümleler;