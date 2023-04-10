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Boy zıt anlamlısı nedir? Boy kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

07.03.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede zıt anlamlı kelimeler günlük yaşamda çok sık kullanılıyor. Cümlenin hem sürükleyici hem de akıcı olmasında etkin rol oynarlar. Cümleyi daha okunur hale getiren önemli faktörlerdir. Bir kelimenin ters anlamlısı olarak zıt anlamlı kelimeler ifade edilebilir. Zıt anlamlısı olan kelimelerden biri de boydur. Peki, boy zıt anlamlısı nedir?

Boy zıt anlamlısı nedir? Boy kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Boy kelimesi, Eski Türkçede “bod” kelimesinden evrilmiştir. Tarihte kullanılan en eski kaynakta “bod” şeklinde geçiyor. Kavim, aşiret ve ulus anlamlarında Orhun Yazıtları (735)’ta kullanılmıştır. Boy kelimesinin hem kendisi hem de zıt anlamlısı günlük yaşamda çok sık kullanılıyor. Boy kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre anlamları şu şekildedir:

  • Uzunluk
  • Bir şeyin tabanıyla en yüksek noktası arasındaki uzaklık
  • Kumaş için ölçü
  • Bir yüzey üzerinde en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık
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Boy zıt anlamlısı nedir?

Boyun zıt anlamlısı olarak kullanılan yalnızca bir sözcük vardır. Boy kelimesinin zıt anlamı “en” ve "genişlik" kelimesidir. En ve genişlik kelimeleri ile boy kelimeleri cümlelerde aynı anda kullanılabilirler. Bu şekilde kullanıldıklarında cümlede anlam bütünlüğü sağlamış olurlar. Türkçede boy kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük türleri pek çok yerde kullanılır. En kelimesi, herhangi bir eşyanın yanından diğer yanına doğru yerel paralel şekildeki olan kısmıdır. Boy ve onun zıt anlamlısı olan en ölçü anlamında da birçok farklı cümlenin kuruluşunda kullanılabiliyor.

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Boyun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Boy kelimesinin zıt anlamlısı olan en ile birçok çeşitli cümle kurulabilir. Boyun zıt anlamlıları ile örnek cümleler;

  • Elbisenin hem eni hem de boyu Ayşe’nin tam üzerine göre olmuş.
  • En olarak sığdıysa sorun yok.
  • Dolabın genişliği hesaplanıp tahtaların kesilmesi gerekiyor.
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