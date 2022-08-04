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Ansızın eş anlamlısı nedir? Ansızının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

03.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, içerisinde anlam zenginliği barındıran bir dildir. Farklı dillerle yaşanan kaynaşmalar sonucunda bu zenginlik meydana gelmiştir. Aynı zamanda eş anlamlı kelimelerin yaygın olarak kullanılması da bu anlam zenginliğini beraberinde getirmiştir. Ansızın kelimesi de bu eş anlamlı kelimeler arasındadır. Ansızın kelimesinin eş anlamı nedir?

Ansızın eş anlamlısı nedir? Ansızının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

Türkçe zaman içerisinde farklı dillerden etkilenmiş ve farklı dilleri etkilemiş bir dildir. Bunun sonucunda dile yeni kelimeler girmiş ya da aynı kelimeler farklı anlamları ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır.

Dilde anlam genişliğini sağlayan, anlamları aynı ya da benzer olan bu kelimeler eş anlamlı, bir diğer adıyla anlamdaş kelimeler olarak adlandırılmaktadır. Eş anlamlı kelimeler dilin kendi kelimelerinden oluşabileceği gibi yabancı kelimelerden de oluşabilir.

Bu tür kelimeler cümle içerisinde anlamını karşıladığı sözcüğün yerine kullanılabilir. Böyle bir durumda anlamda
bir değişiklik oluşmaz. Bu kelimelerden biri de ansızın kelimesidir. Ansızın eş anlamlısı nedir?

Ansızın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ansızın kelimesi an kelimesinden türemiş bir kelime olup Türkçe kökenlidir.

Genellikle beklenmedik ve plansız gelişen durumlar için kullanılan ansızın kelimesinin birden çok anlamı ve buna bağlı olarak eş anlamı bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu (TDK) ansızın kelimesini; hatıra gelmeyen bir sırada olan, aniden, birdenbire, apansızın olarak tanımlamaktadır.

Ansızın kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler de bu tanımla bağlantı olarak birden çoktur. Ansızının eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan kelimeler şöyledir:

  • Birdenbire
  • Ani
  • Aniden
  • Beklenmedik
  • Durup dururken

Ansızının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ansızın kelimesinin eş anlamlıları günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimelerden oluşur. Bu kelimelerin cümle içerisinde örnek kullanımı şu şekildedir:

  • Birdenbire yüzünün şekli değişti.
  • Bizim için ani bir kayıp oldu.
  • Aniden kalkınca biz de ne olduğunu anlamadık.
  • Beklenmedik bir anda yapmadığı için sürprizi kaçmıştı.
  • Durup dururken yine başımıza dert açtık.


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