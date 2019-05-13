Mynet Trend

Antalya'da bir kişiye, üvey kızını istismar ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 13.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesinde ortaokulda eğitim gören bir kız öğrenci, banyo yaptığı sırada üvey babasının fotoğraflarını çektiğini anlattığı mektubu öğretmenine verdi. Konu ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilirken, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'da bir kişiye, üvey kızını istismar ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı

Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 8'inci sınıf öğrencisi Y.T., geçen 6 Mart'ta okul müdürüne giderek üvey babasının kendisini istismar ettiğini anlattı. Bir süre önce evde banyo yaptığı sırada üvey babasının banyonun açık yerinden fotoğraflarını çektiğini iddia eden Y.T., herhangi bir gelişme yaşanmaması üzerine bu kez 10 Nisan tarihinde öğretmenine durumu anlatmaya karar verdi. Yaşadıklarını anlatacağını ancak utandığını söyleyen Y.T., öğretmenin 'Yazılı şekilde anlat' demesi üzerine olayla ilgili bir mektup yazdı.

PSİKOLOJİSİNİN YERLE BİR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Mektubunda yaşadıklarının çok utanç verici olduğunu kaydeden Y.T., hala olayın etkisi altında olduğunu, psikolojisinin yerle bir olduğunu belirtti. 7'nci sınıftayken okula gitmek için hazırlandığı bir gün annesi ve ablasının serada çalışmaya gittiğini aktaran Y.T. mektubunda, "Ben ve babam evdeydik. Ben babama güvenerek duşa girdim. Zaten sonrası acı bir felaket" ifadelerine yer verdi. Üvey babasının banyonun üst kısmındaki boşluktan cep telefonuyla kendisinin fotoğraflarını çekmeye çalıştığını öne süren Y.T., durumu fark ettiğini ancak korkudan kimseye bir şey söyleyemediğini, ailesinin ve akrabalarının durumdan haberdar olmadığını ifade etti.

HALEN AYNI EVDE YAŞIYORLAR

Mektubu okuyan öğretmeni, Y.T. ve rehber öğretmeniyle birlikte okul müdürüne gitti. Öğretmenleri öğrencinin verdiği beyanları esas alarak tutanak tuttu ve konuyu ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirdi.

Yaşananların ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, idari soruşturmanın da yürütüldüğü belirtildi. Y.T.'nin halen üvey babası, annesi ve ablasıyla birlikte aynı evde yaşadığı kaydedildi. (DHA)


PARTNEREl ele geldilerEl ele geldiler
Turistlerin sinsi planı böyle bozuldu! Yer: AntalyaTuristlerin sinsi planı böyle bozuldu! Yer: Antalya
Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek inceleyince ortaya çıktıBaşta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek inceleyince ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya taciz

En Çok Okunan Trend Haberler

"Seni annemle tanıştıracağım" deyip eve götürdü, sonrası korkunç

"Seni annemle tanıştıracağım" deyip eve götürdü, sonrası korkunç

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Ünlü oyuncudan seks grevi! Destek artıyor

Ünlü oyuncudan seks grevi! Destek artıyor

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Asla Susmayacağız, Utanmayacağız, Sessiz kalmayacağız..! Kadınlarımıza, Kız çocuklarımıza, Erkek çocuklarımıza, Tacizde, Şiddette, Sarkıntılıkta bulunan Ahlaksız, Sapık Vicdansızlara karşı Asla Tepkisiz kalmayalım. Asla Korkmayalım..! LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR T.C. DEVLETİMİZE GÜVENELİM HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK..!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin sinsi planı böyle bozuldu! Yer: Antalya

Sivas'ta 2 bin 500 yıllık altın taç bulundu!

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek inceleyince ortaya çıktı

Yaşlı adamdan duygulandıran hareket!

Ceketinden çıkanı gören telefonuna sarıldı

E-5 karayolunda 'makas' terörü! Polisi görünce bakın ne yaptı

E-5 karayolunda 'makas' terörü! Polisi görünce bakın ne yaptı

Suriye ile ilgili yıllar sonra gelen bomba Obama itirafı!

Suriye ile ilgili yıllar sonra gelen bomba Obama itirafı!

Profesörün odasını yakan hasta yakını tutuklandı

Hasta yakını profesörün odasını kundakladı! Hastanede dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.