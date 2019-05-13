Antalya'da bir kişiye, üvey kızını istismar ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı

Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 8'inci sınıf öğrencisi Y.T., geçen 6 Mart'ta okul müdürüne giderek üvey babasının kendisini istismar ettiğini anlattı. Bir süre önce evde banyo yaptığı sırada üvey babasının banyonun açık yerinden fotoğraflarını çektiğini iddia eden Y.T., herhangi bir gelişme yaşanmaması üzerine bu kez 10 Nisan tarihinde öğretmenine durumu anlatmaya karar verdi. Yaşadıklarını anlatacağını ancak utandığını söyleyen Y.T., öğretmenin 'Yazılı şekilde anlat' demesi üzerine olayla ilgili bir mektup yazdı.

PSİKOLOJİSİNİN YERLE BİR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Mektubunda yaşadıklarının çok utanç verici olduğunu kaydeden Y.T., hala olayın etkisi altında olduğunu, psikolojisinin yerle bir olduğunu belirtti. 7'nci sınıftayken okula gitmek için hazırlandığı bir gün annesi ve ablasının serada çalışmaya gittiğini aktaran Y.T. mektubunda, "Ben ve babam evdeydik. Ben babama güvenerek duşa girdim. Zaten sonrası acı bir felaket" ifadelerine yer verdi. Üvey babasının banyonun üst kısmındaki boşluktan cep telefonuyla kendisinin fotoğraflarını çekmeye çalıştığını öne süren Y.T., durumu fark ettiğini ancak korkudan kimseye bir şey söyleyemediğini, ailesinin ve akrabalarının durumdan haberdar olmadığını ifade etti.