Antalya'da boşandığı eşini ve erkek arkadaşını bıçakladı

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Polat Ç., boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya A.'nın kendisini aldattığından şüphelendi. Polat Ç., internetten indirdiği bir takip programını Oya A.'nın cep telefonuna yükledi. Bugün sabah saatlerinde Oya A.'nın cep telefonunu inceleyen Polat Ç., eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi. Polat Ç., zorladığı Oya A'nın, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrendi.

BOĞAZINI KESTİ



Polat Ç., daha sonra eski eşinin boğazını kesti, çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.

BOŞANDIĞI EŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN VE ELLERİNDEN BIÇAKLADI



Oya A.'yı kan içinde evde bırakan Polat Ç., ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitti. Gökhan K'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Polat Ç., 34 RY 4269 plakalı otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Polat Ç., jandarma komutanlığına girişte olayda kullandığı bıçağı teslim etti.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR



Antalya'daki hastanelerde tedaviye alınan Oya A. ve Gökhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA





