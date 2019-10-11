Mynet Trend

Antalya'da boşandığı eşini ve erkek arkadaşını bıçakladı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

Anlaya Kemer'de Polat Ç. (34), kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya A.'nın (31) boğazını kesti, 5 yerinden bıçakladı. Oya A.'nın erkek arkadaşı Gökhan K.'yi de bıçaklayan Polat Ç., jandarmaya teslim oldu.

Antalya'da boşandığı eşini ve erkek arkadaşını bıçakladı

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Polat Ç., boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya A.'nın kendisini aldattığından şüphelendi. Polat Ç., internetten indirdiği bir takip programını Oya A.'nın cep telefonuna yükledi. Bugün sabah saatlerinde Oya A.'nın cep telefonunu inceleyen Polat Ç., eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi. Polat Ç., zorladığı Oya A'nın, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrendi.

BOĞAZINI KESTİ

Polat Ç., daha sonra eski eşinin boğazını kesti, çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.

BOŞANDIĞI EŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN VE ELLERİNDEN BIÇAKLADI

Oya A.'yı kan içinde evde bırakan Polat Ç., ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitti. Gökhan K'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Polat Ç., 34 RY 4269 plakalı otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Polat Ç., jandarma komutanlığına girişte olayda kullandığı bıçağı teslim etti.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Antalya'daki hastanelerde tedaviye alınan Oya A. ve Gökhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA


PARTNER Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk
13'üncü kattan atladı! Cebinden çıkan dikkat çekti13'üncü kattan atladı! Cebinden çıkan dikkat çekti
Yer: Bursa! Azeri kadının sır ölümü! Üzerinden çıkan...Yer: Bursa! Azeri kadının sır ölümü! Üzerinden çıkan...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya bıçaklama

En Çok Okunan Trend Haberler

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Selin'i istemeye gitti! O anları paylaştı

Selin'i istemeye gitti! O anları paylaştı

Tuğçe Koçaş davasında sanık avukatından hakimi kızdıran soru

Tuğçe Koçaş davasında sanık avukatından hakimi kızdıran soru

1200'lere ait erotik kitap bulundu: Gözlerime inanamadım!

1200'lere ait erotik kitap bulundu: Gözlerime inanamadım!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da Azeri kadın 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

13'üncü kattan atladı! Cebinden çıkan dikkat çekti

Bursa'da Azeri kadın 13. kattan düşerek öldü!

Yer: Bursa! Azeri kadının sır ölümü! Üzerinden çıkan...

Araç hırsızları çalarak sattıkları otomobilleri, GPS'le yeniden çaldılar

Görülmemiş yöntem! Polisler bile şaşırdı

Ankara'da 16 köpeğin zehirlendiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Ankara'yı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme!

İstanbul'da ablasını öldüren Bilal Takır'ın cezası müebbet hapis cezasına çevrildi

Ablasını 'aldatıyor' diye öldürmüştü! Mahkemeden yeni karar

Adana'da akılalmaz olay! 3 kadın suçüstü yakalandı

Adana'da akılalmaz olay! 3 kadın suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.