Antalya'da dehşet! Baldızını defalarca bıçaklayıp öldürdü

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kız çocuğu annesi Siham K., güvenlik görevlisi eşi Ercan K.'nin kendisine şiddet uygulaması, ölümle tehdit etmesi ve sürekli hakaret etmesi iddiasıyla bir süre önce şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan K.'ye uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham K., hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait'i yanına çağırdı.

BALDIZINA SALDIRDI



Dün öğle saatlerinde Ercan K.'nın annesi, Siham K.'nın evine giderek torununu alıp ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. de akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ercan K., elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören kadın, korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Evde bulunan Rajae Ait bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırma çalıştı. Ancak Ercan K., baldızına saldırdı. Korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı.