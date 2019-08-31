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Antalya'da korkunç olay! Balayında intihar etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 31.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

Antalya'ya balayına gelen Boşnak turist Samir T. (35), eşi Almina Humanovic T. (34) ile tartıştıktan sonra kaldığı otelin 6'ncı katındaki odanın balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Antalya'da korkunç olay! Balayında intihar etti

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. İki hafta önce evlenen Samir T. ve Almina Humanovic T. çifti, balayı için iki gün önce yakınlarıyla Sırbistan'dan Alanya'ya gelerek 5 yıldızlı otele yerleşti. İkili dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

BALKONDAN ATLADI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sakinleştirilemeyen Samir T., 6'ncı katta kaldığı odada bir anda balkondan atladı.

Samir T., kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Samir T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ HAFTALIK EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polisin incelemesinden sonra Samir T.'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Eşinin cenazesini almak için morga gelen Almina Humanovic T. , annesine sarılarak gözyaşı döktü. Samir T.'nin cenazesi işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere ülkesine götürülecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya turist intihar otel balayı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Evlenmeyin kardeşim, geeçekten halden anlayan, sizi esir etmeyen kişilerle evlenin.
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