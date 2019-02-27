Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

20 Şubat günü yaşanan olay, iddiaya göre şöyle gelişti; Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. (16) ile arkadaşı Gülsen M. (16) sınıftayken ders arasında kapıya gelen başka okuldan Gülsüm E., "Herkes dışarı çıksın, Yağmur ile Gülsen kalsın" dedi. Sınıftaki diğer öğrencilerin çıkmasının ardından Gülsüm E., daha önce aralarında mesaj yoluyla hakaret ettiği Yağmur S.P. ile Gülsen M.'ye saldırdı. Bu sırada sınıfa giren 3 kız öğrenci daha iki kızı dövmeye başladı. 2 kızın çığlık atması ve masaları devirmesinin ardından sesleri duyup sınıfa gelen bir öğretmenin müdahalesiyle olay yatıştırıldı. 'KIZIMA 7'Sİ KIZ 11 KİŞİ PUSU KURDU'



Yağmur S.P.'nin annesi Özlem P., olay sonrası polis merkezine giderek, saldırganlardan ve okul idaresinden şikayetçi olduklarını söyledi. Özlem P., 15 Şubat Cuma günü kızının arkadaşlarıyla okul bahçesinde voleybol oynarken kızının arkadaşı Gülsen'in, yanındaki erkek arkadaşına tutması için şapkasını verip 'Tut bunu kanka' dediğini, sonrasında şapkanın o çocukta kaldığını belirterek, şöyle dedi:

"Gülsen daha sonra arkadaşına 'Kanka şapkamı gelirken getir' diye mesaj atmış. Mesaj attığı erkek arkadaşının kız arkadaşı Gülsüm E., mesajı görünce Gülsen'e hakaret içerikli mesajlar atmış. Bunun üzerine benim kızım ve arkadaşı, 'Sen bize nasıl hakaret edersin' diyerek instagram üzerinden karşılıklı mesajlaşmış. 20 Şubat Çarşamba günü ise şebeke halinde, 7'si kız 11 kişi sınıfın önünde bekleyerek pusu kurmuş. Bu çete sınıftan diğer öğrencileri çıkartıp kızımı ve arkadaşını sınıfta rehin almış. Kamera kayıtlarında bunlar mevcut. İki erkek kapıda nöbet tutarken, kızım tam 6 dakika 53 saniye işkence görmüş. Kızımın sesinin çıkmaması için boğazını sıkıp ağzını kapatmışlar. Kızım bana 'Anne öleceğimi zannettim' dedi ve o an masaları görüp ayaklarıyla masalara vurduğunu söyledi. Bir üst kattaki nöbetçi öğretmen sesleri duyup gelmiş. Kapıdaki erkek öğrenciler 'Millet öğretmen geliyor dağılın' diye bağırınca kızım kurtulmuş." O öğretmen gelmese kızının başına daha kötü şeyler gelebileceğini söyleyen Özlem P., "Kızım sınıftan çıkıp olaylardan haberi olmayan okul dışındaki babasının yanına gitmiş. 'Baba bunlar beni dövdü' deyince eşim Çağdaş, şaşkın bir şekilde arabadan inmiş. 'Ne oluyor burada' derken önlerini kesen beyaz araçtan inen kişiler eşime kafa atmış. Bir tarafta eşimi diğer tarafta kızımı darbetmişler. Etraftaki kişilerin ayırmasıyla kurtulmuşlar."

'MÜDÜR EŞİME SALDIRDI'



Okul idaresinden, öğretmenlerden, müdürden şikayetçi olduklarını da aktaran Özlem P., "Müdür olayı örtbas etmek için öğrenciler önünde eşime saldırdı. Bunlar kamera kayıtlarında mevcut. Müdür ve 11 erkek öğretmen eşime saldırdı, tek amaçları ise eşimin onlara vurmasıydı. Eşim onlara vursaydı haklıyken haksız konuma düşecektik, fakat oyuna gelmedik. Adalete güvendiğimiz için gereken yerlere şikayetlerimizi yapıyoruz. Olayla ilgilenilmesini istiyorum. Herkesin evladı olabilirdi" diye konuştu. 'SAÇIMDAN ÇEKEREK YERDE SÜRÜKLEDİLER'



Olay sonrası polis merkezinde ifade veren Yağmur S.P. ise 20 Şubat günü saat 15.20 sıralarında aynı sınıfta okuyan arkadaşı Gülsen M. ile sınıfta bulundukları sırada adını ve soyadını sonradan öğrendiği Gülsüm E.'nin sınıfın kapısına gelerek, "Herkes dışarı çıksın, Yağmur ile Gülsen kalsın" dediğini belirterek, şöyle dedi: "Daha sonra sınıfa girerek 'Hadi bakalım şimdi konuş' dedi. Ben de kendisine, Gülsen'e mesaj yoluyla 'ka..r' dediğini, böyle hitap edemeyeceğini söyledim. Bunun üzerine kolumdan tuttu, saçımı çekmeye başladı. Bu sırada sınıfa giren 3 kız öğrenci daha bize saldırıp vurdu. Ardından 3 erkek öğrenci geldi, ancak onların vurup vurmadığını hatırlamıyorum. Öğretmenlerin gelmesi için sıraları devirmeye başladım. Bir öğretmenin gelmesiyle bize saldıran öğrenciler sınıftan çıktı. Sınıftan çıkıp okul dışında arabamızın yanına gittik. Gülsen evine gitmek için yanımızdan ayrıldı. Babamla birlikte aracımızla eve giderken beyaz renkli bir araç önümüzü kesti. İçinden, sınıfta bize saldıran erkek ve kızlar indi. Biz de araçtan indik. Bu sırada erkeklerden biri babama kafa atmaya çalıştı. Bir kız babama vurmaya çalışırken ben saçından çektim, ardından yere düştüm. Babam ise diğer erkek öğrencilerin kendisine vurmasını önlemeye çalışıyordu. Bu sırada bana saldıran kız öğrenciler beni saçımdan çekerek yerde sürükledi. Daha sonra saldırganlar araçlarına binip gitti. Hepsinden şikayetçiyim."