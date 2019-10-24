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Antalya'da örümcek adam kostümlü sürücü şaşırttı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 24.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

Antalya Serik'te motosikletiyle karayolunda ilerleyen örümcek adam kostümlü sürücü şaşkınlık yarattı.

Antalya'da örümcek adam kostümlü sürücü şaşırttı

Serik- Antalya D400 karayolunda bu sabah örümcek adam kostümü giymiş sürücünün motosikletiyle ilerlediğini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Antalya istikametine giden örümcek adam kostümlü, kimliği belirsiz sürücü zaman zaman motosikletinde ayağa kalkarak ilerledi.

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GÖZDEN KAYBOLDU

Diğer araç sürücüleri ve yolcuları da bu ilginç anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosiklet sürücüsü bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
örümcek adam köstümü Antalya Motosiklet

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