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Antalya'da pitbull dehşeti! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

01.10.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Çağlayan'da pitbull cinsi köpek, başka bir köpeğe saldırdı. Sahibinin üzeri küçük köpekten akan kanlara bulanırken, veterinere götürülen köpek kurtarılamadı. Köpeğin sahibi vahşeti sosyal medyada paylaşınca olay oldu.

Antalya'da pitbull dehşeti! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Olay dün gece Antalya Çağlayan’da gerçekleşti. Süs köpeğinin sahibi Berrak İpek Tatbul isimli kadın saldırıyı Twitter hesabı üzerinden anlattı.

Genç kadın yaptığı paylaşımda "Antalya Çağlayan’da bu kadının pitbullu köpeğime saldırdı. Köpeğim ağır yaralı, ısrar ettim veterinere gelmediler bizimle biz ameliyattayiz. Dua edin ne olur." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Söz konusu paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, pitbull sahibine büyük tepki gösterildi.

Genç kadın daha sonra yaptığı paylaşımda, saldırıya uğrayan köpeğinin öldüğünü duyurdu.

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Sosyal medyada 'pitbull' etiketi Trend Topic oldu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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