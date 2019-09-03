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Antalya'da şüpheli ölüm! Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

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YAŞAM  | 03.09.2019 16:18 | Son Güncelleme

Antalya'da para karşılığında anlaştığı Ukrayna uyruklu kadının, cinsel ilişki sırasında ölmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'da şüpheli ölüm! Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, olay, gece 02:00 sırasında Muratpaşa ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı varyant altındaki bir trafo arkasında meydana geldi.

İddiaya göre, Ö.T, Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir mekanda tanıştığı Ukrayna Uyruklu Yulııa Bilehub (42) ile bir süre alkol alıp eğlendi. Ö.T, daha sonra 200 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştığı Bilehup ile Konyaaltı Varyant girişine geldi.

Bölgeden geçen gece bekçilerine, taksiciler, bir kadın ve erkeğin trafo arkasında fuhuş yaptığını ihbar etti. İhbar yerine giden bekçiler Ö.T ve kadına yerden kalkmalarını söyledi. Bekçiler yerden kalkmayan kadının öldüğünü fark etti. İhbarla bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi geldi.

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Gözaltına alınan Ö.T.’nin üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzüğün çıktığı öğrenildi. Ö.T’nin ayrıca çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve denetimli serbestlikten imza yükümlülüğünün olduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Ö.T.'ye 'cinayet ve yağma' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya şüpheli ölüm fuhuş gözaltı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kadına yazık olmuş tamam da bizim pehlivana birşey olmadımı
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