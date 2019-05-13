Antalya'da turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Eski Hisar Mahallesi 9503 sokak üzerinde park halindeki bir otomobilden, camını kırmak suretiyle hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Manavgat Polisi harekete geçti.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kiraladıkları aracın soyulduğunu belirten ve Alanya-Manavgat arasında bir otelde tatil yaptıklarını belirten turistlerden olayla ilgili bilgi aldı.

'HIRSIZLAR ARAÇTA NE VARSA ÇALDI' DEDİLER



Tercüman aracılığıyla konuyla ilgili bilgi veren turistler, Manavgat’ta alış-veriş yaptıktan sonra yemek yemek ve nargile içmek için araçlarını sokak arasına park ettiklerini, döndüklerinde araçlarının sol ön camının kırık olduğunu, araç içerisinde ve bagajda bulunan eşyalarının çalındığını belirttiler. Karı-koca olduklarını belirten turistler, araç içerisinde Manavgat’ta satın aldıkları altın kolye ve bazı eşyaların yanısıra kamera ve tabletlerinin bulunduğunu, hırsızların araçta ne varsa çaldıklarını dile getirdiler.

Olay yerine çağrılan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, araç üzerinde parmak izi incelemesi yaparken, turistlerinde parmak izini aldıktan sonra turistleri ifade vermek üzere Şelale Polis Karakoluna yönlendirdi.