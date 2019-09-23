Antalya'da yaşlı kadını gasp eden adam yakalandı!

200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, görüntülerden saldırganın Ali Aslan olduğunu belirledi. Cep telefonu sinyalini takip eden polis, Ali Aslan'ın Antalya'ya kaçtığını tespit etti. Yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iz süren polis ekipleri operasyon düzenlemeye hazırlandığı sırada, Aslan Isparta'ya gitti. Takibi sürdüren ekipler, Ali Aslan'ı dün Isparta'da kontrol noktasında yakalayarak gözaltına aldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR Mahalle sakinlerince kanlar içinde bulunan Çıldır, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında 3, kaburgalarında 6 kırık olan ve sağ omzunda da kırıklar bulunan Çıldır, ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edildi. Çıldır'ın tedavisi sürüyor.

Olay, 17 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Zeynep Çıldır evinin önünde oturduğu sırada yanına, adres sorma bahanesiyle kimliği belirsiz bir kişi geldi. Çıldır'ı arka tarafa götürüp, kümese sokan kişi, burada bulduğu çekicin demir kısmını yaşlı kadının başına vurup, altın bileziğini ve parmağındaki altın yüzüğü alıp, kaçtı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Antalya'ya getirilen Ali Aslan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfade vermeyi reddeden Ali Aslan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BİR KADINI DAHA GASBETMİŞ



Polis ekipleri, Ali Aslan'ın, 12 Eylül'de ise Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde Arefe Demirkaya'yı (60) gasbettiğini belirledi. Saldırganın, büfe işletmecisi Arefe Demirkaya'ya iş yerini devralmak istediğini söylediği, bir süre konuştuğu kadının başına sert bir cisimle vurup bayılttığı, parmağındaki yüzüğü ve kasadaki bir miktar parayı gasbettiği tespit edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRMÜŞ



Evli ve bir çocuk babası Ali Aslan'ın, küçük çocuğa tecavüz edip öldürdüğü ve 23 yıl hapis yattıktan sonra bir süre önce tahliye olduğu da belirlendi.

Saldırganın Zeynep Çıldır'ı evinin önünden arka tarafa götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarına kaydedilmişti. Görüntüde, evinin önünde oturan Zeynep Çıldır'ın yanına gelen şüpheli, önce yanına oturup bir süre sohbet ediyor, ardından evin arka tarafına doğru yürüyor. Yürümekte güçlük çeken kadın bir süre bekleyip, yürümeye devam ediyor. Bir başka görüntüde ise şüphelinin hızla olay yerinden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: DHA





