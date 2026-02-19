Mynet Trend

Antalya'da yıkıp geçen dalgalar: Restorana dalıp garsonu metrelerce sürükledi

Çiğdem Berfin Sevinç

Antalya'da kuvvetli rüzgarla oluşan dev dalgalar, adeta yıktı geçti. Dev dalgalar, deniz kenarındaki restorana ulaşıp, temizlik yapan personeli ve masa ile sandalyeleri sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesi, Dinek Mahallesi'nde dün kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalga, deniz kenarındaki restorana kadar ulaştı.

Antalya da yıkıp geçen dalgalar: Restorana dalıp garsonu metrelerce sürükledi 1

Restoran çevresindeki cam korkuluğu aşan dalga, masa ve sandalyeleri sürükledi. Temizlik yapan restoran çalışanı da dalganın etkisiyle yere düştü.

Antalya da yıkıp geçen dalgalar: Restorana dalıp garsonu metrelerce sürükledi 2

KAMERALARA YANSIDI

Sürüklenen restoran çalışanının dalgadan kaçmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Bu sırada yemek yiyen 2 müşteri de korkuyla masadan kalktı.

Antalya da yıkıp geçen dalgalar: Restorana dalıp garsonu metrelerce sürükledi 3

Dalga nedeniyle su basan restoranda çalışanlar ve müşterinin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya da yıkıp geçen dalgalar: Restorana dalıp garsonu metrelerce sürükledi 4

Antalya da yıkıp geçen dalgalar: Restorana dalıp garsonu metrelerce sürükledi 5

Anahtar Kelimeler:
antalya restoran dalga
