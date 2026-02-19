Mynet Trend

Bir günde serveti Elon Musk'ı 100 bin'e katladı: Dünyanın en zengin kadını!

10 sterlinlik hediye kartıyla kahve almaya gitti, kasada gördüğü rakamla hayatının şokunu yaşadı. Kartında tam 63 katrilyon sterlin bakiye görünen genç kadın, bir anda dünyanın en zengin insanı oldu. Ancak bu dudak uçuklatan servetin küçük bir detayı var…

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’nin Nottingham kentinde yaşayan 29 yaşındaki Sophie Downing, Noel’de kendisine hediye edilen 10 sterlinlik 200 Degrees Coffee kartını kullanmak için kafeye gitti. Flying Horse Walk’taki şubede bir matcha latte alan Downing, kasada çıkan rakamla adeta şaşkına döndü.

Bir günde serveti Elon Musk ı 100 bin e katladı: Dünyanın en zengin kadını! 1

63 KATRİLYON STERLİNLİK BAKİYE ŞOKU

Kasiyer ekranda beliren devasa rakam karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kartın bakiyesi 63 katrilyon sterlin olarak görünüyordu. Bu da 63’ün yanında tam 15 sıfır anlamına geliyor.

Bu astronomik rakam, milyarder Elon Musk’ın servetinin yaklaşık 100 bin katına denk geliyor. Hatta küresel ekonominin toplam büyüklüğünün bile yüzlerce kat üzerinde.

Downing yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:
“Gerçekten çok komikti. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Kasadaki görevlinin yüz ifadesi ‘Bu da ne?’ der gibiydi.”

Bir günde serveti Elon Musk ı 100 bin e katladı: Dünyanın en zengin kadını! 2

“GİDİP RAFLARI BOŞALTABİLİRİM AMA…”

İlk alışverişini 12 Şubat’ta yapan genç işletmeci, birkaç gün sonra kartı tekrar denediğinde bakiyenin hâlâ aynı şekilde göründüğünü söyledi.

Kendi güzellik merkezini işleten Downing, durumu fırsata çevirmeyi düşünmediğini belirterek şunları söyledi:
“İstesem gidip raftaki her şeyi alabilirim ama dalga geçmek istemiyorum. Muhtemelen barkod yanlış okutuldu.”

Kahve zinciri 200 Degrees Coffee ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

PARAYI HARCAYABİLECEĞİ TEK YER: AYNI KAFE

Ancak işin asıl detayı şu: Bu devasa bakiye gerçek bir servet değil. Kart yalnızca ilgili kahve zincirinde geçerli. Yani Downing teorik olarak dünyanın en zengin insanı gibi görünse de, harcama alanı yalnızca kahve ve kruvasanla sınırlı.

