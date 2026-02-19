Mynet Trend

Filipinler’de korkutan anlar! Evleri apar topar boşalttılar

Kanlaon Yanardağı’nda meydana gelen patlamada gökyüzü kül bulutuyla kaplandı. 2 bin metreye kadar yükselen duman ve yamaçlardan aşağı inen piroklastik akıntılar sonrası bölgede alarm seviyesi korundu, 4 kilometrelik alana girişler yasaklandı.

Filipinler'de korkutan anlar! Evleri apar topar boşalttılar
Çiğdem Berfin Sevinç

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nda yerel saatle 16.38'de orta şiddette bir patlama yaşandığını duyurdu. Sismik kayıtlara göre; yaklaşık 2 dakika süren patlamanın ardından, kraterden çıkan koyu gri kül bulutunun 2 bin metre yüksekliğe ulaşarak güneybatı yönüne sürüklendiği belirtildi. Açıklamada, piroklastik akıntıların yanardağın güney ve güneybatı yamaçlarından 1 kilometre aşağıya kadar indiği kaydedildi.

GİRİŞ KESİNLİKLE YASAK

Bölgedeki alarm seviyesinin ‘2’ (orta düzeyde volkanik hareketlilik) olarak korunduğunun bildirildiği açıklamada, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik ‘kalıcı tehlike bölgesi’ne girişlerin kesinlikle yasak olduğu uyarısı yinelendi.

Anahtar Kelimeler:
Filipinler Yanardağ
