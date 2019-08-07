'Antalya'dan farkı yok!' Ucuz tatil yapmak isteyenler buraya bayılacaksınız

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Adana’nın Karataş ilçesi, yapılan tanıtımlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen turistler hem ekonomik hem de kaliteli bir tatil yapıyor.

'EL ELE KARATAŞ'I DAHA İYİ HALE GETİRECEĞİZ'

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, ilçesini tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı geziler yaptığını belirtti. Kurban Bayramı’nda ilçeye 200 bin turistin geleceğini aktaran Topuz, “Bayramda 200 bin kişilik misafirperverlik örneği göstereceğiz. Dünyanın birçok bölgesinden başta Almanya olmak üzere misafirlerimiz var. İnşallah gün geçtikçe su sporları ve diğer turizm aktivitelerimizle lokasyonu arttıracağımızı düşünüyoruz. Öncelikle Karataş’a ulaşım çok daha kolaylaştı. Denizimizin çok daha iyi olduğuna inanıyoruz. Yakın bir zamanda arıtmamız da tam anlamıyla hizmete geçtiğinde mavi bayrak alacağız. El ele Karataş’ı daha iyi hale getireceğiz” dedi.

'HATAY VE ADANA ARASINA DENİZ OTOBÜSÜ'

Hatay’ın Samandağ ilçesi ile Adana’nın Karataş ilçesini deniz otobüsü ulaşımı ile bağlamayı düşündüklerini kaydeden başkan Necip Topuz, “Bu proje Mustafa Kemal Atatürk’ün projesiydi. Eğer bunu hayata geçirirsek neden bir Lazkiye ve Lübnan olmayalım. Buraya aynı zamanda yat limanı projemiz de var. Çeşitli fizibilite raporlarını hazırladık çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.