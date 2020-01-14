Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Barok Müzikten Türk Müziğine" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Barok Müzikten Türk Müziğine" konseri ile sanatseverlerle buluştu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserin müzik düzenlemelerini Sonat Serbest, sahne düzenlemesini ise Esra Serbest yaptı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ebru Kaptan ve Türk musikisi sanatçısı Tayfun Yönlü'nün solist olarak sahne aldığı konserde, kemanda Fahrettin Arda ve Sibel Aydın, viyolada Sonat Serbest, viyolonselde Pelin Baysal Ateşok, kontrabasta Işık Kadir Kesin, klasik kemençede Gamze Yönlü, kanunda Ali Hordacı, udda Zehra Özçelik, gitarda Atahan Kaya, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Arda Serindağ, neyde Oğuz Kaan Birhekimoğlu, perküsyonda Burak Tartop, piyanoda da Metin Kiper yer aldı.

