Mynet Trend

Antalya'nın gizli cenneti: Uçansu Şelalesi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 12.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan, bulunduğu bölgenin hava sıcaklığı 15 dereceyi geçmeyen Uçansu Şelalesi, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

Antalya'nın gizli cenneti: Uçansu Şelalesi

Torosların zirvesinden doğan, Akdağ ve Geyik dağlarından gelen kar sularıyla beslenen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Uçansu Şelalesi, oluşturduğu görsel şölenle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Bir kaç koldan dökülerek, Alara Çayı'na hayat veren "Ormanın içindeki saklı cennet" olarak bilinen şelale, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen günü birlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Yaz mevsiminde hava sıcaklığı en yüksek 15 dereceye ulaşan, bu özelliğiyle yayla havasına sahip şelalenin suyu, Manavgat ilçesinden Akdeniz'e ulaşıyor.

'TOROSLAR'DA SAKLI BİR HAZİNE'

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin turistlerin vazgeçilmezi Alara Çayı'nın çıkış noktası olduğunu söyledi.

Kar sularıyla beslenen şelalenin "saklı bir hazine" olduğunu ifade eden Özeren, şöyle konuştu:

"Güzelliği ve buz gibi suyuyla dikkat çeken şelale herkesin görmesi gereken bir güzellik. Alternatif turizm için ideal bir bölge. Uçansu Şelalesi hem yurt dışından hem de yurt içinden binlerce turisti ağırlamaktadır. Ancak turistlerin konaklayacak ya da yemek yiyecek mekanları maalesef yok. Önümüzdeki günlerde ilçemizin turizm pastasından daha fazla hisse alabilmesi için konaklama, yemek ve yöresel ürünlerin pazarlanması yönünde çalışmalar yapacağız." (AA)

PARTNERİlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...İlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...
Burayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar! Burayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar!
Adrenalin tutkunları buraya bayılıyorAdrenalin tutkunları buraya bayılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uçansu Şelalesi Antalya

En Çok Okunan Trend Haberler

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

Bu millet düğün fotoğrafı işini çok yanlış anlamış!

Bu millet düğün fotoğrafı işini çok yanlış anlamış!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çay bahçesi turistlerin ilgi odağı oldu

İşte turistlerin yeni gözdesi!

Dünyanın dört bir yanından görmek için geliyorlar! O kilise yenileniyor

Burayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar!

Melen Çayı'nda heyecanlı anlar

Adrenalin tutkunları buraya bayılıyor

Batı Karadeniz sahilleri Güney'i aratmadı

Bu sahiller Güney kıyılarını aratmıyor

Muradiye Şelalesi'nde hem piknik yapın, hem serinleyin

Doğaseverler buraya bayılacaksınız

Tarihin sıfır noktası günde 5 bin kişiyi ağırladı

Makinesini alan oraya koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.