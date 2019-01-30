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Antalya uçağında korku dolu anlar! Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı!

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DÜNYA  | 30.01.2019 00:17 | Son Güncelleme

Rusya'nın St. Petersburg kentinden Antalya'ya uçan bir yolcu uçağı, sarhoş yolcunun hostesi yumruklaması sonrası Soçi'ye acil iniş yaptı.

Antalya uçağında korku dolu anlar! Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı!

Antalya'ya gelmek üzere St. Petersburgdan havalanan Rossiya Hava Yollarına ait FV 5863 sefer sayılı B737-800 tipi yolcu uçağında sarhoş bir yolcu, tartıştığı kadın kabin memurunu yumrukladı. Kabin ekibine hakaretler yağdıran, tehditler savuran 33 yaşındaki Rus yolcu güçlükle zapt edilebildi.

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Aldığı darbenin etkisiyle fenalaşan kadın kabin memuruna tıbbi müdahalede bulunulması ve saldırgan yolcunun güvenlik güçlerine teslim edilmesi için pilot, rotayı değiştirerek Soçi'ye acil iniş yaptı.

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Yolcunun gözaltına alınmasının ardından uçak yeniden havalanarak Antalya'ya gitti. Rusya İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya Antalya sarhoş yolcu hostes

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