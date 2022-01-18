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Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

18.01.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Serkan Acar (39) yönetimindeki 35 JZ 484 plakalı motosiklet, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Acar'ın refüje savrulduğu kazada, motosiklet yaklaşık 50 metre kayarak yol kenarında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

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