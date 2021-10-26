Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İkizce Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kuru otların tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 5 arazözle müdahale ettiği yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı.

Yangının tamamen sönmesi için ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz