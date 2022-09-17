Antalyaspor - Adana Demirspor maçında yaşanan olaya Nakajima'nın ailesi bile anlam veremedi! Oyuna girdikten saniyeler sonra...

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Younes Belhanda, 75. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 84. dakikada Britt Assombalonga kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 16 yapan Adana Demirspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın 61. dakikasında ise ilginç bir olay yaşandı.

OYUNA GİRER GİRMEZ...

Antalyaspor'un Japon futbolcusu Nakajima, 59. dakikada Ghacha'nın yerine oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki futbolcu, oyuna girer girmez rakibine kayarak bir müdahalede bulundu.

ALİ PALABIYIK'A İZLEME TAVSİYESİ

Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, maçı durdurdu ve oyuncuya sarı kart gösterdi. Pozisyonu izlemesi yönünde tavsiye gelen Palabıyık, VAR ekranında Nakajima'nın müdahalesini gördü ve kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

AİLESİ ÇOK ŞAŞIRDI

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Nakajima'nın maça dahil olduktan sonra direkt olarak kırmızı kart görmesi ve ihraç edilmesinin ardından gözler, oyuncunun ailesine çevrildi. Japon futbolcunun ailesi, kırmızı kart sonrasında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Ailenin o anları da yayıncı kuruluşun kamerasına yansıdı.

