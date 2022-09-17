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Antalyaspor - Adana Demirspor maçında yaşanan olaya Nakajima'nın ailesi bile anlam veremedi! Oyuna girdikten saniyeler sonra...

17.09.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Müsabaka; Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, maçın 61. dakikasında yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. 59. dakikada Ghacha'nın yerine oyuna giren Japon futbolcu Nakajima, 61. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Oyuna girdikten 2 dakika sonra kırmızı kart gören Nakajima'nın maçı tribünde takip eden ailesi adeta şoke oldu.

Antalyaspor - Adana Demirspor maçında yaşanan olaya Nakajima'nın ailesi bile anlam veremedi! Oyuna girdikten saniyeler sonra...

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Younes Belhanda, 75. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 84. dakikada Britt Assombalonga kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 16 yapan Adana Demirspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın 61. dakikasında ise ilginç bir olay yaşandı.

OYUNA GİRER GİRMEZ...

Antalyaspor'un Japon futbolcusu Nakajima, 59. dakikada Ghacha'nın yerine oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki futbolcu, oyuna girer girmez rakibine kayarak bir müdahalede bulundu.

ALİ PALABIYIK'A İZLEME TAVSİYESİ

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Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, maçı durdurdu ve oyuncuya sarı kart gösterdi. Pozisyonu izlemesi yönünde tavsiye gelen Palabıyık, VAR ekranında Nakajima'nın müdahalesini gördü ve kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

AİLESİ ÇOK ŞAŞIRDI

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Nakajima'nın maça dahil olduktan sonra direkt olarak kırmızı kart görmesi ve ihraç edilmesinin ardından gözler, oyuncunun ailesine çevrildi. Japon futbolcunun ailesi, kırmızı kart sonrasında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Ailenin o anları da yayıncı kuruluşun kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Antalyaspor Adana Demirspor kırmızı kart
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