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Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

17.09.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Çok önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Tabii ki ayaklarımızın yere basması gerekiyor"

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, çok önemli ve değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk dakikada gol attıklarını belirtti.

Maçtan önce futbolcularına arzulu bir takıma karşı oynadıklarını ve ilk dakikalarda kendilerini göstermeleri gerektiğini söylediğini ifade eden Montella, bunu da başardıklarını dile getirdi.

Rakibin kırmızı kartından sonra takımı aslında beğenmediğini aktaran Montella, "Yavaş bir oyun oynadık. O dakikadan itibaren zorlandık. Yediğimiz kırmızı karttan sonra istediğimiz oyunu oynamaya başladık. Topa daha fazla sahip olduk ve hızlı oynadık. Çok önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Tabii ki ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Taraftarımızın mutlu olması çok normal. Başkanımızın da mutlu olması çok normal. Başkanımız çok emek sarf etti. Kendisi için de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ligin kendileri için yeni başladığına dikkati çeken Montella, "Milli aradan sonra Galatasaray'a karşı oynayacağımız için mutluyum. Ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve karakterimizi sahaya yansıtmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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