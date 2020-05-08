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Antalyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 08.05.2020 15:12 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe koronavirüs testi yapılan Fraport TAV Antalyaspor'da sonuçların tamamı negatif çıktı.

Antalyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında Antalyaspor'da COVID-19 testleri tamamlandı.

Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin tamamı negatif çıktı. Test sonuçlarına göre, takımın antrenmanlara başlanmasında sakınca olmadığı belirlendi. Kırmızı beyazlılar antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına uyup, gereken hijyenik tedbirleri en üst düzeyde alarak bugün saat 18.00'de başlayacak.

(DHA)

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