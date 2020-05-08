Antalyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında Antalyaspor'da COVID-19 testleri tamamlandı.
Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin tamamı negatif çıktı. Test sonuçlarına göre, takımın antrenmanlara başlanmasında sakınca olmadığı belirlendi. Kırmızı beyazlılar antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına uyup, gereken hijyenik tedbirleri en üst düzeyde alarak bugün saat 18.00'de başlayacak.
(DHA)
Acun Ilıcalı'dan F.Bahçe ve Mesut Özil iddiası
Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi
Ryan Donk iddialı konuştu
Sinan Bolat kulübünden ayrıldı
Galatasaray'dan transfer hamlesi
Kulüpten flaş açıklama! 3 futbolcu korona...
Arda Turan'dan flaş Fenerbahçe cevabı! "Teklif gelirse..."
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye flaş tepki
Başakşehirli yıldızdan flaş Beşiktaş sözleri!
Trabzonspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
Bundesliga başlıyor!
'Süper Lig'le ilgili nihai kararı devlet verecektir'
Süper Lig kararına ilişkin açıklama
Bundesliga'nın başlangıç tarihi açıklandı!
İtalyan kulübü üzen haberi verdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum