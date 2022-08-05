Süper Lig'in 1. hafta maçları bu akşam oynanacak olan mücadeleyle birlikte başlayacak. Ligin birinci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray, güzel bir sonuçla lige iyi bir başlangıç yapabilmek için mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Antalyaspor Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in birinci haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına gidiyor. Antalyaspor Galatasaray mücadelesi 7 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Kritik mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

