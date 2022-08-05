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Antalyaspor Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

05.08.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Galatasaray Süper Lig maçı yüz binlerce futbolsever tarafından merakla bekleniyor. Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray son hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'e güzel bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 1. hafta maçları bu akşam oynanacak olan mücadeleyle birlikte başlayacak. Ligin birinci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray, güzel bir sonuçla lige iyi bir başlangıç yapabilmek için mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Antalyaspor Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

galatasaray

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in birinci haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına gidiyor. Antalyaspor Galatasaray mücadelesi 7 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Kritik mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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