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Antalyaspor, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan oyuncusu Charles ile ilgili açıklama yaptı!

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 18.03.2020 16:35 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan futbolcuları Charles'in sağlık sorunu yaşamadığını, standart prosedürün kendisine uygulandığını bildirdi.

Antalyaspor, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan oyuncusu Charles ile ilgili açıklama yaptı!

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Charles Fernando Basilio da Silva'nın, yaşadığı sakatlığın tedavisi için Fransa üzerinden ülkesi Brezilya'ya gitmesinden dolayı yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantina süreciyle karşı karşıya kaldığı anımsatıldı.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın medyada yer alan beyanatı sonrası bir açıklama yapma gereği doğduğu belirtilerek "Futbolcumuz Charles ile ilgili bir sağlık sorunu yaşanmamakla birlikte, kendisine herkese uygulanan standart prosedür uygulanmaktadır. Tüm dünyanın ve ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği şu günlerde hiç kimseyi paniğe sevk etmemek, doğru bilgiyi vermek, halkımızı yanlış yönlendirmemek adına, teknik direktörümüz Tamer Tuna'nın Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamayı aynen ve tekrar paylaşıyoruz." denilen açıklamada, Tuna'nın Sivasspor maçı sonrası ifadelerinin şöyle olduğu aktarıldı:

"Charles, bu süreç yaşanmadan önce 2 günlük bir tedavi için yurt dışına gittiği. Tedavisi bitti. Çok önemli bir oyuncumuz. Şu an Brezilya'da. Getirmek istedik, karantina süreciyle ilgili bunu yaşadık. Fransa üzeri uçtu Brezilya'ya. Göndermek zorundaydık, kendi doktoru vardı. Birlikte bu kararı verdik. Dönüşünde bu sorunu yaşıyoruz. Sadece Charles değil geçen hafta önceki hafta, yabancı ve yerli oyuncularımızın aileleri geldi, yakınları geldi aramızda oldular. Otelde olanlar var. Yurt dışına tekrar çıkamadılar. Bunlarla da birlikte yaşadık. Hastayız demiyoruz ama potansiyel hastayız, test yaptırmadık. İki hafta önce gribal enfeksiyon yaşayan 7 oyuncumuz oldu. Gustavo ve Celustka'yı maçlarda oynatamadık. Komplocu düşüncede değilim, iyimser yaklaşıyoruz ama süreç bu. Kişisel tercihim maçların ertelenmesi. Ülkemizde de hastalık teşhisler gelişirse daha da uzayacak. Bu benim şahsi fikrim. Oyuncuların aileleriyle ilgili. Onlara ulaşamayan yabancı oyuncularımız var. Gidip gelemeyenler var. Her şeyden önemlisi hepimizin sağlığı, bu süreçte kararların birlikte alınması ihtiyacı var."

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