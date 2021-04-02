Antalyaspor'un deplasman fobisi

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32'inci haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takım ligde dış sahada oynadığı maçlarda galip gelmekte zorlanıyor. Akdeniz temsilcisi 15 dış saha maçında sadece 2 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

DEPLASMANDA 2 GALİBİYET

Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlar içerisinde sadece Göztepe (1-0) ve Gençlerbirliği (1-0) karşısında galibiyet elde etti. Kırmızı beyazlılar, sezonun ilk devresinde oynadığı Beşiktaş (1-1), Kasımpaşa (2-2), BB Erzurumspor (2-2), Sivasspor (0-0), Galatasaray (0-0), Konyaspor (0-0), sezonun ikinci devresinde oynadığı Denizlispor (1-1), Gaziantep FK (0-0) ve Fenerbahçe (1-1) maçlarında beraberlik aldı. Akdeniz temsilcisi, Yeni Malatya (1-0), Medipol Başakşehir (5-1), Çaykur Rizespor (2-1) ve Aytemiz Alanyaspor (4-0) maçlarını ise kaybetti.

DEPLASMANDA EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, ligde aldığı 9 deplasman beraberliği ile zirvede yer alıyor. Kırmızı beyazlı takımı 7 dış saha beraberliği ile DG Sivasspor, 6'şar beraberlikle Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Trabzonspor takip etti.