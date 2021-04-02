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Antalyaspor'un deplasman fobisi

02.04.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlarda hem galip gelmekte hem de gol atmakta zorlanıyor. Kırmızı beyazlı takım ligde oynadığı 15 deplasman maçında sadece 2 galibiyet elde ederken, attığı 11 golle de en az gol atan 2'nci takım konumunda yer aldı.

Antalyaspor'un deplasman fobisi

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32'inci haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takım ligde dış sahada oynadığı maçlarda galip gelmekte zorlanıyor. Akdeniz temsilcisi 15 dış saha maçında sadece 2 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

DEPLASMANDA 2 GALİBİYET

Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlar içerisinde sadece Göztepe (1-0) ve Gençlerbirliği (1-0) karşısında galibiyet elde etti. Kırmızı beyazlılar, sezonun ilk devresinde oynadığı Beşiktaş (1-1), Kasımpaşa (2-2), BB Erzurumspor (2-2), Sivasspor (0-0), Galatasaray (0-0), Konyaspor (0-0), sezonun ikinci devresinde oynadığı Denizlispor (1-1), Gaziantep FK (0-0) ve Fenerbahçe (1-1) maçlarında beraberlik aldı. Akdeniz temsilcisi, Yeni Malatya (1-0), Medipol Başakşehir (5-1), Çaykur Rizespor (2-1) ve Aytemiz Alanyaspor (4-0) maçlarını ise kaybetti.

DEPLASMANDA EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, ligde aldığı 9 deplasman beraberliği ile zirvede yer alıyor. Kırmızı beyazlı takımı 7 dış saha beraberliği ile DG Sivasspor, 6'şar beraberlikle Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Trabzonspor takip etti.

DIŞ SAHADA EN AZ GOL ATAN 2. TAKIM

Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlarda gol atmada sıkıntı yaşıyor. Antalyaspor, 15 deplasman maçında rakip takımlara sadece 11 gol atma başarısı elde etti. Kırmızı beyazlı takım bu alanda 14 deplasman maçında sadece 9 gol atan başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin ardından 2'nci sırada yer alıyor. Antalyaspor, dış saha maçlarında ise kalesinde 19 gole engel olamadı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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