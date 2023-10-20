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Antalyaspor'un İsrailli oyuncuları Ramzi Safuri ve Sagi Jehezkel, Gaziantep FK maçına çıkmayacak!

20.10.2023 22:52 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ve Sagi Jehezkel'in Gaziantep FK ile oynanacak maça çıkmama kararı aldıkları iddia edildi. Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in kararı kulübe bildirdiği aktarıldı.

Ramzi Safuri

Ramzi Safuri

İSR İsrail
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fraport TAV Antalyaspor
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TFF, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşları anmak üzere bu hafta oynanacak maçlar öncesi saygı duruşu kararı almıştı. Bu olayın yanında futbolcuların da sahaya siyah bantla çıkacakları aktarılmıştı. Antalyaspor'un iki İsrailli futbolcusu bu gelişmeden sonra maça çıkmama kararı aldı.

SAYGI DURUŞUNDA YER ALMAK İSTEMEDİLER

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Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in maç öncesi Filistin için yapılacak saygı duruşunda yer almak istemediği vurgulandı.

ANLAYIŞLA KARŞILANDI

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Sport5'in haberine göre; 2 futbolcu, Antalyaspor yönetimine kararını iletti ve Antalyaspor kulübü bu talebi kabul etti. Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in "Ülkeden gelen kötü haberler futbol oynamayı neredeyse imkansız hale getirdi. Takım isteğimize saygı duyuyor ve bize tam destek veriyor. Bunun için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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