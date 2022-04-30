Antalyaspor'un kaçırdığı penaltıdan 6 dakika sonra Trabzonspor...

Şampiyonluk maçında Trabzonspor'un konuğu Antalyaspor oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan deplasman ekibi 51. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Bu golden kısa süre sonra penaltı kazanan Antalyaspor fırsattan yararlanamadı.

6 DAKİKA SONRA GOL GELDİ

Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Fredy Riberio, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Bu atışın ardından 6 dakika sonra Trabzonspor'da Dorukhan Toköz skoru 2-1'e getirdi. Uğurcan Çakır, kurtardığı penaltıyla bu sezon 3. kez penaltı atışını engellemiş oldu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



