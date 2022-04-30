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Antalyaspor'un kaçırdığı penaltıdan 6 dakika sonra Trabzonspor...

30.04.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Antalyaspor maçının ikinci yarısında deplasman ekibi penaltı kaçırdı. Karşılaşma 1-1 devam ederken kazanılan penaltıda Antalyaspor'da topun başına Fredy Riberio geçti. Süper Lig'de bugüne kadar hiç penaltı kaçırmayan yıldız oyuncu bu kez penaltıyı kaçırdı ve büyük üzüntü yaşadı. Bu penaltıdan 6 dakika sonra Trabzonspor bulduğu golle skoru 2-1'e getirdi.

Antalyaspor'un kaçırdığı penaltıdan 6 dakika sonra Trabzonspor...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Şampiyonluk maçında Trabzonspor'un konuğu Antalyaspor oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan deplasman ekibi 51. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Bu golden kısa süre sonra penaltı kazanan Antalyaspor fırsattan yararlanamadı.

6 DAKİKA SONRA GOL GELDİ

EH4

Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Fredy Riberio, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Bu atışın ardından 6 dakika sonra Trabzonspor'da Dorukhan Toköz skoru 2-1'e getirdi. Uğurcan Çakır, kurtardığı penaltıyla bu sezon 3. kez penaltı atışını engellemiş oldu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Trabzonspor Uğurcan Çakır
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