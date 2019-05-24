SPOR

Antalyasporlu Zeki Yıldırım, Gençlerbirliği yolunda

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 24.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

Antalyaspor’un orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım’ın gelecek sezon için Gençlerbirliği ile anlaştığı öne sürüldü.

Antalyasporlu Zeki Yıldırım, Gençlerbirliği yolunda

Bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’nin dış transferde ilk olarak Antalyasporlu 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ile anlaştığı iddia edildi. Kırmızı-beyazlı takımın alt yapısından yetişen Zeki Yıldırım, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok az süre alabilmişti. Antalyaspor’da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Zeki, bu sezon kırmızı-beyazlı formayı 10 kez giyebildi. Öte yandan Yıldırım'ın transferi noktasında kulübe resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.

Baştan sona yenilendi! Türkiye'nin 'özgürlük adası'nda sona yaklaşıldı Baştan sona yenilendi! Türkiye'nin 'özgürlük adası'nda sona yaklaşıldı
Antalyaspor'da 2 yıllık imzaAntalyaspor'da 2 yıllık imza
Antalyaspor taraftarı iftarda buluştuAntalyaspor taraftarı iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeki Yıldırım Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Antalyaspor

En Çok Okunan Haberler

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Antalyaspor'dan hakem tepkisi

Antalyaspor'dan hakem tepkisi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim'

'Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim'

Bülent Korkmaz 6 yıllık rekoru kırdı

Bülent Korkmaz 6 yıllık rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyasporlu Zeki Yıldırım, Gençlerbirliği yolunda

Zeki Yıldırım, Gençlerbirliği yolunda

Antalyaspor, Diego ile 2 yıllık sözleşme uzattı

Antalyaspor'da 2 yıllık imza

Antalyaspor taraftarı iftarda buluştu

Antalyaspor taraftarı iftarda buluştu

Ali Şafak Öztürk: Bülent Korkmaz ile yola devam edeceğiz

Antalya'dan Bülent Korkmaz kararı

Mevlüt Erdinç durdurulamıyor

Mevlüt durdurulamıyor

Antalyaspor'da Chico rekor için sahaya çıkacak

Chico rekor için sahaya çıkacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.