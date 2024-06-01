Antep fıstığı "Güz Güzeli" ile her yıl hasat verecek

Enstitü Müdürü Ahmet Şahan, Antep fıstığında verim ve kaliteyi artırmak için son yıllarda önemli çalışmalara imza attıklarını, bir ağaçta ortalama 15 yıl süren meyve verme sürecini "Tekin" çeşidiyle 5 yıla indirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır "Güz Güzeli" çeşidi üzerinde çalıştıklarını dile getiren Şahan, şöyle konuştu:

"Öne çıkan çeşitlerimizi tescillendirip çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Güz Güzeli bunlardan bir tanesi. Tekin'e rakip olacak bir çeşit. Erken meyveye yatan, 3-4 yıl içerisinde meyve alabileceğimiz bir çeşit. Meyvesi iri, çıtlatma aralığı yüksek, her yıl meyve veren bir çeşit. Bunu da şu an tescilledik. Yakın zamanda çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Çiftçilerimizin bu çeşide çok rağbet edeceğini ümit ediyorum."

"HEM ÇİFTÇİMİZ KAZANACAK HEM DE ÜLKEMİZ KAZANACAK"

"Güz Güzeli"nin çiftçilere birçok katkı sunacağına dikkati çeken Şahan, şunları kaydetti:

"Dolaylı yollarla bizim yıllık üretimimiz artacak. Çiftçilerimizin geliri artacak. Çiftçilerimiz her yıl kaliteli ürün alacak. 11-12 yıl beklemek durumunda kalmayacak. Antep fıstığında bir ürünü dikerseniz 10-11 yıl sonra ilk meyvelerini vermeye başlar. Tam meyve almanız 20 yılı bulur. Bu çeşitte böyle bir durum söz konusu değil. 4 ya da 5'inci yıldan itibaren meyve vermeye başlayacak. 7-8 yaşlarında artık ürün tam meyveye yatacak. Çiftçimiz önemli gelir elde edecek. Dolayısıyla hem çiftçimiz kazanacak hem de ülkemiz kazanacak." (AA)







