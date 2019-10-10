Antep fıstığının faydaları mucize gibi! İşte Antep fıstığı kilosu ve yararları

İngiliz uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre, Antep fıstığı kan şekerini düzenlediği gibi öğleden sonraları yaşanan ani enerji düşüklüğünü önlemeye de yardımcı oluyor. Diyetisyen Derya Zünbülcan, Antep fıstığının tam bir şifa deposu olduğunu belirterek, "Spor sonrasında bir küçük avuç Antep fıstığı tüketerek hem kas sağlığını koruyabilir hem de kilo kontrolüne yardımcı olabilirsiniz" dedi.

ANTEP FISTIĞI KİLOSU



Kilogramı 78- 88 TL arasında değişen Antep fıstığının faydaları, saymakla bitmiyor. Antep fıstığının son derece faydalı, protein ve demir içeriği açısından zengin bir ürün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Reyhan İrkin, "Antep fıstığı bitkisel protein kaynaklı bir ürün. Tüketilmesini tavsiye ediyoruz.

ANTEP FISTIĞI KALORİ ORANI NEDİR? ANTEP FISTIĞI FAYDALARI NELERDİR?

Her üründe olduğu gibi Antep fıstığının da ölçülü bir şekilde tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Reyhan İrkin, sözlerine şöyle devam etti:

"100 gramı yaklaşık 600 kalori. O nedenle kalori oranı yüksek. Ölçüyü çok fazla aşmamak lazım. Bir porsiyon 30 gram olarak alınıyor. Bu da 130 kaloriye denk geliyor. Antep fıstığının hasat ve depolama koşullarına dikkat edilmesi önemli. O nedenle bu ürün özellikle bilinen yerlerden bilinçli olarak seçilmeli ve o şekilde tüketilmeli."