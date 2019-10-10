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Antep fıstığının faydaları mucize gibi! İşte Antep fıstığı kilosu ve yararları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar birçok alanda Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasına giren Antep fıstığı, uzmanlara göre kuru yemişler arasında en sağlıklı olanı. Antep fıstığı faydalarıyla hepimizi şaşırtacak! İşte Antep fıstığı faydaları ve Antep fıstığı kalori detayları...

Antep fıstığının faydaları mucize gibi! İşte Antep fıstığı kilosu ve yararları

İngiliz uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre, Antep fıstığı kan şekerini düzenlediği gibi öğleden sonraları yaşanan ani enerji düşüklüğünü önlemeye de yardımcı oluyor. Diyetisyen Derya Zünbülcan, Antep fıstığının tam bir şifa deposu olduğunu belirterek, "Spor sonrasında bir küçük avuç Antep fıstığı tüketerek hem kas sağlığını koruyabilir hem de kilo kontrolüne yardımcı olabilirsiniz" dedi.

ANTEP FISTIĞI KİLOSU
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Kilogramı 78- 88 TL arasında değişen Antep fıstığının faydaları, saymakla bitmiyor. Antep fıstığının son derece faydalı, protein ve demir içeriği açısından zengin bir ürün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Reyhan İrkin, "Antep fıstığı bitkisel protein kaynaklı bir ürün. Tüketilmesini tavsiye ediyoruz.

ANTEP FISTIĞI KALORİ ORANI NEDİR? ANTEP FISTIĞI FAYDALARI NELERDİR?

Her üründe olduğu gibi Antep fıstığının da ölçülü bir şekilde tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Reyhan İrkin, sözlerine şöyle devam etti:

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"100 gramı yaklaşık 600 kalori. O nedenle kalori oranı yüksek. Ölçüyü çok fazla aşmamak lazım. Bir porsiyon 30 gram olarak alınıyor. Bu da 130 kaloriye denk geliyor. Antep fıstığının hasat ve depolama koşullarına dikkat edilmesi önemli. O nedenle bu ürün özellikle bilinen yerlerden bilinçli olarak seçilmeli ve o şekilde tüketilmeli."

Diyetisyen Derya Zünbülcan da, Antep fıstığının tam bir şifa deposu olduğunu, içerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra faydalı asitler sayesinde kan şekeri kontrolünü sağladığını söyledi. Zünbülcan, kalp sağlığı açısından önemli bir yere sahip olan Antep fıstığının tüketilmesi önerisinde bulunarak, "Antep fıstığı oleik asit içeriyor. Bu asit kalbi yaşlanmaktan koruyor. Damarların sağlığını arttırıyor. Özellikle Amerikan Kalp Birliği de sağlıklı ve iyi kalp için Antep fıstığını öneriyor" diye konuştu.

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Antep fıstığının kan şekeri kontrolünü sağladığını, bu nedenle öğleden sonra yaşanan halsizlik ve yorgunluk şikayetlerinin giderilmesinde etkili olduğunu kaydeden Zünbülcan, kilo verme konusunda da ürünün mucizevi özelliklere sahip olduğunu aktararak, şunları söyledi: "Kilo vermek isteyenler Antep fıstığından kaçar. 'Yüksek kalorili' deriz. Oysa Antep fıstığındaki oleik asit, özellikle bel bölgesinden zayıflamada oldukça kıymetli. Burada önemli olan miktar kontrolü. Yaklaşık bir avuç Antep fıstığı 160 kalori içeriyor. Bunun da 13 gramı oleik asit gibi sağlıklı bir yağdan oluşuyor. Antep fıstığını kullanabiliriz fakat miktar kontrolüne dikkat etmeliyiz."

ANTEP FISTIĞININ KIYMETİNİ BİLMELİYİZ

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Antep fıstığının kansızlıkla mücadelede de önemli bir ürün olduğuna dikkat çeken Zünbülcan, şöyle dedi: "İçerdiği yağ asitleri, vitamin ve mineraller sayesinde kansızlıkla savaşmada etkili. Özellikle kara üzüm özü ile birlikte tüketildiğinde, faydası daha iyi anlaşılacak. Dünyada yetişen Antep fıstığı türlerine göre bizim ülkemizde yetişen Antep fıstığının değeri, içerdiği vitamin ve mineral açısından daha yüksek. Daha kaliteli bir Antep fıstığına sahibiz. O nedenle ülkemizdeki fıstığın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kas sağlığı açısından da çok önemli. Sporcular, spor sonrası kaslarını toparlamak için 'Ne tüketmeliyim?' diye bir besin arıyorlarsa, bunun cevabı Antep fıstığı. Spor sonrasında bir küçük avuç Antep fıstığı tüketerek hem kas sağlığını koruyabilir hem de kilo kontrolüne yardımcı olabilirsiniz."

BESLEYİCİ VE DOYURUCU

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen ise, "Kuru yemişlerin faydaları saymakla bitmez. Bunlar hem lezzetli, hem besleyici hem de doyurucu. İnsan sağlığı açısından faydalı ürünler. Mutlaka tüketilmesi gerekir" dedi. Kuruyemiş dükkan sahibi Hanefi Bardak ise, Antep fıstığının kalitesine göre farklı fiyatlara satıldığını, bu ürünün faydalarının çok olduğunu ve kuruyemişlerin tahtını salladığını kaydetti. Kuruyemişler içerisinde en çok Antep fıstığını sevdiğini söyleyen Leyla Kalyon da, "Faydalı olduğunu düşünüyorum. Yediğim zaman tokluk hissi veriyor. Daha az yemek yiyorum" derken, Nural Atabay ise, "Kalbe çok iyi geliyor. O nedenle ben çok fazla tüketiyorum. Antepli'yim, memlekete gittiğim zaman bol bol alıp getiriyorum. Çerezler çok faydalı" diye konuştu.

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