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Dillere destan bir tarif! Antep'in meşhur Beyran çorbası

20.10.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her öğünde birbirinden farklı lezzetleri ve tatları denemeyi seven insanlar için yöresel yemeklerin ayrı bir yeri var. Özellikle et ve çeşitli baharatlarla hazırlanan yemekleriyle meşhur olan Antep mutfağı sizlere özel bir tarif sunuyor: Beyran çorbası... Beyran; et, pirinç, biber salçası ve baharatların karışımıyla hazırlanan, hem ana öğün hem de başlangıç olabilecek bir lezzet.

Dillere destan bir tarif! Antep'in meşhur Beyran çorbası

Beyran, Gaziantep yöresinde genelde sabah kahvaltılarında içilen yöresel bir çorba. Üstelik bir zamanlar beylerin ve padişahların çorbası olduğu için bu isimle anılır olmuş! İçerisinde tereyağı, sarımsak ve baharat olması sebebiyle kahvaltı için uygun görülmese de, son derece besleyici bir çorba. Yapımı zor gibi görünse de etin ve baharatların oluşturduğu karşı konulamaz tat ve koku sizleri bu çorbayı yapmaya motive edebilir. İşte sizler için hazırladığımız Beyran tarifi ve bazı püf noktaları...

BEYRAN TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gr kuzu gerdan

  • 4-5 diş sarımsak (arzuya göre sayı değişebilir)

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1.5 tatlı kaşığı tuz

  • 8 su bardağı et suyu (haşladığınız etin suyu)

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 su bardağı pirinç

  • Yarım yemek kaşığı biber salçası

SOSU İÇİN

  • Tereyağı

  • Kırmızı pul biber

PÜF NOKTASI

  • Orijinal Beyran lezzeti için kuzu eti kullanılması önemlidir.

HAZIRLANIŞI

  • Tencereye aldığınız kuzu etinizi su ile haşlayın.

  • Haşlandıktan sonra bir çatal yardımıyla etin kemikten ayrılıp ayrılmadığını kontrol edin.

  • Eğer et ayrılıyorsa haşlanmış demektir. Bir çatal yardımıyla etleri kemikten ayırın.

  • Etleri tel tel olacak şekilde küçük parçalara ayırıp bir kenara alın.

  • Daha sonra ince kıyılmış sarımsakları, tereyağını, biber salçasını ve baharatları tencerenizde kavurun.

  • 1 su bardağı pirinci ister ayrı bir tencerede isterseniz de et suyunun olduğu tencerede pirinçler yumuşayıncaya kadar haşlayın.

  • Malzemeleri kavurduğunuz tencereye pirinç ve et suyunu ilave edin.

  • Daha sonra kenara aldığınız etleri de ilave edip çorbanızı kaynamaya bırakın.

  • Kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika daha yüksek ateşte pişirin.

  • Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra arzuya göre üzerinde pul biber ve tereyağı gezdirebilirsiniz.

  • Servis kaselerine aldıktan sonra limon suyu ile servis edebilir ya da üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirebilirsiniz.

  • Beyran çorbanız hazır. Afiyet olsun!
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