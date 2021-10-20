Dillere destan bir tarif! Antep'in meşhur Beyran çorbası

Beyran, Gaziantep yöresinde genelde sabah kahvaltılarında içilen yöresel bir çorba. Üstelik bir zamanlar beylerin ve padişahların çorbası olduğu için bu isimle anılır olmuş! İçerisinde tereyağı, sarımsak ve baharat olması sebebiyle kahvaltı için uygun görülmese de, son derece besleyici bir çorba. Yapımı zor gibi görünse de etin ve baharatların oluşturduğu karşı konulamaz tat ve koku sizleri bu çorbayı yapmaya motive edebilir. İşte sizler için hazırladığımız Beyran tarifi ve bazı püf noktaları...

BEYRAN TARİFİ

MALZEMELER

500 gr kuzu gerdan

4-5 diş sarımsak (arzuya göre sayı değişebilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

1.5 tatlı kaşığı tuz

8 su bardağı et suyu (haşladığınız etin suyu)

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 su bardağı pirinç

Yarım yemek kaşığı biber salçası

SOSU İÇİN

Tereyağı

Kırmızı pul biber

PÜF NOKTASI

Orijinal Beyran lezzeti için kuzu eti kullanılması önemlidir.

HAZIRLANIŞI