Dillere destan bir tarif! Antep'in meşhur Beyran çorbası

Beyran, Gaziantep yöresinde genelde sabah kahvaltılarında içilen yöresel bir çorba. Üstelik bir zamanlar beylerin ve padişahların çorbası olduğu için bu isimle anılır olmuş! İçerisinde tereyağı, sarımsak ve baharat olması sebebiyle kahvaltı için uygun görülmese de, son derece besleyici bir çorba. Yapımı zor gibi görünse de etin ve baharatların oluşturduğu karşı konulamaz tat ve koku sizleri bu çorbayı yapmaya motive edebilir. İşte sizler için hazırladığımız Beyran tarifi ve bazı püf noktaları...
MALZEMELER
500 gr kuzu gerdan
4-5 diş sarımsak (arzuya göre sayı değişebilir)
2 yemek kaşığı tereyağı
1.5 tatlı kaşığı tuz
8 su bardağı et suyu (haşladığınız etin suyu)
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
1 su bardağı pirinç
SOSU İÇİN
Tereyağı
PÜF NOKTASI
HAZIRLANIŞI
Tencereye aldığınız kuzu etinizi su ile haşlayın.
Haşlandıktan sonra bir çatal yardımıyla etin kemikten ayrılıp ayrılmadığını kontrol edin.
Eğer et ayrılıyorsa haşlanmış demektir. Bir çatal yardımıyla etleri kemikten ayırın.
Etleri tel tel olacak şekilde küçük parçalara ayırıp bir kenara alın.
Daha sonra ince kıyılmış sarımsakları, tereyağını, biber salçasını ve baharatları tencerenizde kavurun.
1 su bardağı pirinci ister ayrı bir tencerede isterseniz de et suyunun olduğu tencerede pirinçler yumuşayıncaya kadar haşlayın.
Malzemeleri kavurduğunuz tencereye pirinç ve et suyunu ilave edin.
Daha sonra kenara aldığınız etleri de ilave edip çorbanızı kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika daha yüksek ateşte pişirin.
Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra arzuya göre üzerinde pul biber ve tereyağı gezdirebilirsiniz.
Servis kaselerine aldıktan sonra limon suyu ile servis edebilir ya da üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirebilirsiniz.
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