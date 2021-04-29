Anthony Hopkins, Oscar Ödülü’nü Salma Hayek’le dans ederek kutladı

Pazartesi sabaha karşı düzenlenen bir törenle sahiplerine teslim edilen Oscar Ödülleri'nin çok konuşulan isimlerinden biri Anthony Hopkins oldu. The Father ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Anthony Hopkins aynı zamanda ödülü kazanan en yaşlı oyuncu olarak Oscar tarihine geçti.

ANTHONY HOPKİNS’İN SALMA HAYEK’LE OSCAR DANSI

54 yaşındaki Salma Hayek, geçtiğimiz gün Instagram hesabından Anthony Hopkins’le dans ettiği videosunu yayınladı. Aktörün Galler’deki evinde çekilen o anları Salma Hayek, “kralla kutlama” notuyla paylaştı.

