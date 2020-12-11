Antibiyotik görevi görüyor: Balık çorbası nasıl yapılır?

Uzmanlar tarafından virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve korunması olarak açıklanırken, içerisinde bulunan protein, vitamin, mineral, içeren balık çorbasını zengin bir besin haline getirirken, bağışıklık sistemini güçlendirmesi de balık çorbasına olan ilgiyi arttırdı. Peki, evde balık çorbası nasıl yapılır? İşte detayları...

MALZEMELER

Bir adet levrek

Bir adet kuru soğan

Bir adet havuç

Bir adet kereviz sapı

6 su bardağı su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir diş sarımsak

1/2 çay kaşığı zerdeçal

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı tuz

Limon suyu

Terbiyesi için:

Bir adet limon suyu

Bir adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Levreği ayıklayıp iyi bir şekilde temizleyin. Geniş bir tencereye kereviz sapını, havucu ve soğanı doğrayın.

Doğranmış sebzelerin içine limon suyunu, sarımsağı, baharatları, tuzu ve zeytinyağını ilave edin.

6 su bardak suyu ve balığı da tencereye koyun.

Tüm malzemeleri orta ateşte kaynatın. Haşlanan balık etini bir servis tabağına alın ve didikleyin. Lezzetini alan balık suyunu bir süzgeçten geçirin ve pürüzsüz bir hal elde edin.

Balık suyunu tencereye alın. Bir kasede yumurta sarısı ve limon suyunu hızlıca çırpın. Balık çorbası suyundan bir miktar alın ve terbiyenin içine katıp, çırpma işlemine devam edin. Çorbayı ocağa koyun ve terbiyeyi de tencere içine aktarın.

Terbiyesi ile birlikte 10 dakika daha kısık ateşte kaynattığınız çorbaya balık etlerini katın. Daha fazla bekletmeden sıcak olarak servis edin.



