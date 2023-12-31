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  4. Antidepresanla ayakta duruyor! Psikolojisi iyi olmadığı açıklanan Dilan Polat, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü

Antidepresanla ayakta duruyor! Psikolojisi iyi olmadığı açıklanan Dilan Polat, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü

31.12.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan eski sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevine götürülmesinden sonra intihar iddiaları gündeme gelmişti. Avukatları da Polat'ın psikolojisinin iyi olmadığını doğrulamıştı. Son olarak dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Her gün sosyal medyada eşi Engin Polat ile lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat, "kara para aklama" suçundan tutuklanmasıyla büyük sarsıntı yaşadı. Cezaevindeki ruh haliyle ilgili sık sık ortaya atılan iddialarla gündeme gelen Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

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AVUKATLARI: PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar günü tutuklanmıştı. Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

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'ANTİDEPRESAN' DETAYI

2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

(DHA)

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