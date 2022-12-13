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Antioksidan deposu, vücudu yeniler! Beyaz çaylı detoks suyu tarifi

13.12.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En önemli çay çeşidi olan beyaz çay ana vatanı Hindistan’ın Assam Eyaletindendir. Beyaz çay da tıpkı siyah ve yeşil çay gibi aynı çay bitkisinden üretilmektedir. Bahar geldiği zaman çiçek açmayan bu bitkinin yaprakları ve tomurcukları toplanmaktadır. Özellikle yeşil çay, siyah çay gibi oksidasyon işleminden geçirilmemektedir.

Antioksidan deposu, vücudu yeniler! Beyaz çaylı detoks suyu tarifi

Hiçbir ısıl işleme tabi tutulmayan bu nadide tomurcuklar, doğal ortamda kurutulmaktadır. En az işlenmiş çay çeşidi olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle beyaz çaya antioksidan özelliğini veren kateşinler, beyaz çayda aynen kalırken yeşil çayda ki soldurma, siyah çaydaki soldurma ve oksidasyon işlemlerinden dolayı değişime uğramamaktadır. Yani beyaz çay, antioksidanlar yönüyle diğer çaylardan olumlu bağlamda ayrılmaktadır. Aynı zamanda beyaz çay pek çok çaydan daha az miktarda kafein içermektedir. Bu nedenle kafein tüketimini azaltmak isteyenler için harika bir tercih olacaktır. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara beyaz çaylı detoks suyu tarifi.

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BEYAZ ÇAYLI DETOKS SUYU NASIL YAPILIR?

  • 4 yemek kaşığı beyaz çay
  • 1 litre su
  • 1 yeşil elma
  • 1/2 limonun suyu
  • 3 adet çubuk tarçın
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal

BEYAZ ÇAYLI DETOKS SUYU TARİFİ

Bir litre kaynamış suyun içine 4 yemek kaşığı beyaz çay, 3 tane çubuk tarçın, 1/2 limonun suyu, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, kabuğuyla birlikte dilimlenmiş 1 tane yeşil elma konur. Ağzı kapalı bir şekilde 15 dakika bekletilir, ardından tüm malzeme süzülür ve elde edilen su gün içinde aralıklı olarak tüketilir. Detoks suyunun içerisine tercihen birkaç küp buz da eklenebilir.

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beyaz çay Antioksidan detoks tarifi

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