Anya Taylor-Joy hayranlarını şaşırttı: 'Yeterince güzel değilim'

Son yıllarda kariyeri inanılmaz bir hızla ilerleyen Anya Taylor-Joy, yaptığı açıklamayla herkesi çok şaşırttı. Kendini yıldız olacak kadar güzel görmeyen genç oyuncu 'Çok garip görünüyorum' dedi.

24 yaşındaki oyuncu Anya Taylor-Joy’un başrolde oynadığı The Queen's Gambit’te yetim bir kızın muhteşem satranç yeteneğini ve aynı zamanda bağımlılıkları ile mücadelesini izliyoruz. Performansıyla övgülere boğulan genç oyuncu, kendisinin garip görünüşlü olduğunu söylüyor.

"Filmlerde yer alacak kadar güzel olduğumu sanmıyorum. Kulağa acıklı geliyor ve erkek arkadaşım beni insanların bunları söylediğim için bir pislik olduğumu düşüneceği konusunda uyarıyor, ama sadece garip olduğumu düşünüyorum."

ANYA TAYLOR-JOY KARİYERİ

Anya Taylor-Joy'un sinema dünyasında tanınması 2015 yapımı The Witch filminde Thomasin karakterini canlandırmasıyla başlıyor. 2016 yılında bilimkurgu filmi olan Morgan’da daha sonra ise psikolojik bir gerilim filmi olan Split’te olağanüstü bir performans gösteriyor. 2019 yılında sevilen dönem dizisi Peaky Blinders’ta boy gösteriyor. 2020’de ise The New Mutants isimli süper kahraman filminde rol alıyor. Kısacık kariyerine bir sürü başarı sığdıran oyuncu önümüzdeki yıllarda ise daha iddialı projelerle gelmeye hazırlanıyor.

Edgar Wright’ın yönettiği 2021 yılının merakla beklenen korku filmi Last Night in Soho’da Thomasin McKenzie ile başrolü paylaşıyor. George Miller’ın yöneteceği yeni Mad Max filmi, Mad Max: Fury Road’da Charlize Theron’un hayat verdiği Furiosa karakterinin gençliğini Anya Taylor-Joy devraldı.



