Dwayne Johnson, Trump’ı ti’ye aldı sosyal medya çıldırdı: 'Hiçbir şeyi kabul etmiyorum'

Dwayne Johnson, seçimi kaybettiğini kabullenmeyen Donald Trump’la sosyal medya üzerinden dalga geçti. 2016 yılında kendisine verilen yaşayan en seksi erkek unvanını Michael B. Jordan'a teslim etmeye hazır olmadığını söyleyen The Rock lakaplı aktörün Instagram paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

DWAYNE JOHNSON: 'GÖZYAŞI DÖKTÜM'

1985'ten itibaren 'Yılın yaşayan en seksi erkeği'ni belirleyen People dergisi bu yıl yaşayan en seksi erkek olarak Michael B. Jordan’ı seçti. Dwayne Johnson, Instagram'da People dergisinin kapağında yer alan bir fotoğrafın yanında 'Hiçbir şeyi kabul etmiyorum' diye yazdı.

Dwayne Johnson paylaşımının sonunda Jordan’ı tebrik etmeyi ihmal etmedi. Hollywood yıldızı sosyal medya paylaşımında 'Kardeşim Michael B. Jordan'ı ytebrik ediyorum' diye yazdı.

Dwayne Johnson'ın bu paylaşımı 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı ve almaya da devam ediyor. Paylaşımı beğenenler arasında çok sayıda Hollywood ünlüsü de yer alıyor.

48 yaşındaki aktör daha önce, Biden için seçim çağrısı yaptığında 'erkekçe gözyaşları' döktüğünü söylemişti.



