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AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? AÖF soru ve cevap anahtarı nereden sorgulanır?

11.12.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF güz dönemi ara sınavları ikinci oturumuyla 11 Aralık Pazar (bugün) devam ediyor. Gözler AÖF soru ve cevaplarına çevrildi. AÖF soru ve cevap anahtarı, sınava giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? AÖF soru ve cevap anahtarı nereden sorgulanır? İşte detaylar...

AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? AÖF soru ve cevap anahtarı nereden sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları geçtiğimiz gün (10 Aralık) başladı. Sınavlar bugün sona eriyor. Bununla birlikte sınav sonuçları ve soru ile cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. Peki AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? AÖF soru ve cevap anahtarı nereden sorgulanır? İşte detaylar...

AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? AÖF soru ve cevap anahtarı nereden sorgulanır?

AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin güncel bilgi paylaşıldığında detaylar haberimizde yer alacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖF güz dönemi ara sınavları ilk oturumu dün tamamlandı. İkinci oturum ise bugün düzenleniyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerinin üzerinde sorumlu oldukları dersleri ve sınav saatlerini sorgulayabilir. Öğrencilerin katılacakları oturum sayısı farklı olduğundan sınav saati değişiklik gösterebilmektedir.

AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? AÖF soru ve cevap anahtarı nereden sorgulanır?

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022

Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023

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