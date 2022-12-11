Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları geçtiğimiz gün (10 Aralık) başladı. Sınavlar bugün sona eriyor. Bununla birlikte sınav sonuçları ve soru ile cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. Peki AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? AÖF soru ve cevap anahtarı nereden sorgulanır? İşte detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin güncel bilgi paylaşıldığında detaylar haberimizde yer alacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖF güz dönemi ara sınavları ilk oturumu dün tamamlandı. İkinci oturum ise bugün düzenleniyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerinin üzerinde sorumlu oldukları dersleri ve sınav saatlerini sorgulayabilir. Öğrencilerin katılacakları oturum sayısı farklı olduğundan sınav saati değişiklik gösterebilmektedir.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022

Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023

