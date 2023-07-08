AOG Amacı Olmayan Grup oyuncuları kimler? Amacı Olmayan Grup filmi konusu nedir? 8 Temmuz Kanal D yayın akışı

Amacı Olmayan Grup filmi KANAL D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Amacı Olmayan Grup filminin konusu, oyuncuları, nerede çekildi merak ediliyor. Filmseverler, Amacı Olmayan Grup filmi hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Kanal D yayın akışı listesinde yer alan film ile ilgili bilgiler...

AOG AMACI OLMAYAN GRUP OYUNCULARI KİMLER?

Sarp Bozkurt

Ali Barkın

Naz Çağla Irmak

Gamze Karaduman

Hakan Bilgin

Hülya Gülşen Irmak

Derya Şensoy

Hande Katipoğlu

Ceyhun Yılmaz

Didem Balçın

Şevket Çoruh

AMACI OLMAYAN GRUP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Amacı Olmayan Grup, hayatta hiçbir amacı olmayan genç bir adamın hayatına odaklanıyor. Çetin ailesinin oğlu Onur, hayatta amacı olmayan bir adamdır. Onun yakın arkadaşı olan Sercan'ın da Onur'dan pek farkı yoktur. Hem aile hayatlarında hem de çevresindeki insanlarla iletişim kurarken çeşitli sorunlar yaşayan Onur ve Sercan, bu düzene bir son verip hayatlarına yeni bir yön vermek ve hayattaki amaçlarını bulmak için harekete geçer.

Sercan’la birlikte sosyal medya üzerinden "amacı olmayan grup” adında bir safya kuran Onur, kısa sürede büyük bir başarı elde eder. Grup kısa sürede duruma olmayanlara yardım edilen bir topluluk haline gelir. Ancak bu başarı Onur'un değişmesine neden olur. Gruptan bazı kızları atan Onur'un, Sercan ile de arası bozulur.

8 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ya Çok Seversen

15:45 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Amacı Olmayan Grup (Yerli Sinema)

21:45 Amacı Olmayan Grup (Yerli Sinema)

23:30 Ya Çok Seversen

