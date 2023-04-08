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Apar topar hastaneye kaldırıldı! Gülben Ergen açıklama yaptı

08.04.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yaşadığı sağlık sorunu sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Ergen hastane odasından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Apar topar hastaneye kaldırıldı! Gülben Ergen açıklama yaptı

Şarkıcı Gülben Ergen, henüz açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ergen’i eski eşi Mustafa Erdoğan ve oğulları Atlas, Ares ve Güney’in yalnız bırakmadığı görüldü.

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Ergen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İyileşme yolunda hızla ilerleyen bir annenin hastane odasından bildiriyorum. Haftalardır acıyı en derinden hissedip, yaşayıp, görüp, içselleştiren, onu kabullenen ve onunla mücadele eden ruhun elbette sonunda bedenimi devirmeyi başardı…

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Verdiğimiz haklı aradan sonra konser verebilecek, sahneye çıkabilecek yaşama gücümü ve motivasyonumu da belirleyebildim. 25 Nisan’da işimin başında olacağım. İyiyim geçmiş olsun mesajlarıyla yormayın yüreğinizi bizim en önemli şahsi meselemiz depremdir."

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