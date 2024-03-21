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Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Turabi'den yeni haber geldi: Yine ölmedim

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.03.2024 15:24
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Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacısıyken sağlık sorunları yüzünden yarışmayı terk etmek zorunda kalan Turabi apar topar yoğun bakıma alınmıştı. Turabi "Bazılarınıza kötü bir haberim var" diyerek durumuna dair bilgi verdi.

Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Turabi'den yeni haber geldi: Yine ölmedim

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından Turabi Çamkıran, geçirdiği sakatlık nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalmıştı.

Survivor'a vedası gündem olan Turabi'den ilk açıklama geldi. Ünlü isim, "Sağlık sorunlarım yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Sakatlığın verdiği yetkiye dayanarak hiç kimsenin baskısı altında kalmadan size elveda diyorum..." demişti.

Ekran Alıntısı

"Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş" diyerek fanlarını korkutan Turabi'den yeni haber geldi.

"Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim" diyen Turabi devamında "Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum. Ölmez sağ kalırsam eğer tüm kıtalarda şampiyon olacağım inşallah. Allah, Reality Tv Show’da yarışırken ölmeyi nasip eder bana inşallah. Çok amin" ifadelerini kullandı.


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