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Her adımda rahatlık sunan Puma RS 3.0 Cordura® Spor Ayakkabı'da 1250 TL indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
21.03.2024 12:37
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Spor ayakkabılar, birçok kişi için spor ya da şık fark etmeksizin tüm kombinlerin vazgeçilmez parçası. Onları birçok kişi için vazgeçilmez kılan tabii ki son derece rahat olmaları. Her adımda ayaklarınızı rahatlıkla buluşturan kaliteli bir spor ayakkabıya sizin de ihtiyacınız varsa Bahar Fırsatları kapsamında indirimde olan Puma RS 3.0 Cordura® Sneakers Spor Ayakkabı'ya bir şans vermeye ne dersiniz? Hiç düşünmeden, gelin sizin için incelediğimiz Puma'nın sevilen modelini bir inceleyin.

Her adımda rahatlık sunan Puma RS 3.0 Cordura® Spor Ayakkabı'da 1250 TL indirim

Ayakkabıda ilk koşulunuz rahatlıksa, pek çok ayakkabı modeli içinde ilk tercihinizin spor ayakkabı olması çok doğal. Günümüzde spor ayakkabılar, yalnızca spor amaçlı kullanılan birer ayakkabı modeli olmaktan çıktı, günlük kombinlerin hatta şık kıyafetlerin bile altına tercih edilen ayakkabılar haline geldi. Eğer siz de "Benim için rahatlık önce gelir!" diyorsanız, spor giyimde öncü markalardan biri olan Puma'nın özel Cordura kumaş malzemesi kullanılarak üretilen spor ayakkabısına bir göz atabilirsiniz. Kısa süreliğine 1250 TL indirimle satışta olan bu ayakkabıya bayılacaksınız, bizden söylemesi.

Puma RS 3.0 Cordura® Sneakers Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-21T110901.191

Dayanıklı ve yüksek performanslı Cordura® kumaş malzemesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunar. Konfor için tasarlanmış yumuşak orta tabanıyla ayak yorgunluğunu azaltır. Güçlendirilmiş dikişleri sayesinde ayakkabı, ağır koşullara dayanıklıdır. Yumuşak yastıklama teknolojisi, adım dönüşlerinde destek sağlar ve rahat bir yürüyüş deneyimi sunar. Şık ve sportif tasarımıyla günlük kullanıma uygundur. Ayakkabının üzerinde PUMA logosu markanın kalitesini ve tarzını yansıtır. Tüm bu özelliklerle PUMA RS 3.0 Cordura® Sneakers Spor Ayakkabı, günlük spor aktivitelerinizde ve günlük yaşamınızda şık ve konforlu bir seçenek olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yüksek bir ayakkabı, boyumu da uzun gösterdi. Çok beğendim."

  • "Rahatlığına bittim, bayıldım. Bir arkadaşımda görmüştüm, çok memnun olduğunu söyleyince aldım, iyi ki de almışım valla."
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Bu içerik 21 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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