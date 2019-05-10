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Apartman bahçesinde gören hemen polise haber verdi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Antalya'da, apartmanın arka bahçesinde çırılçıplak erkeğin oturduğunu görenler, polise haber verdi. İhbarla gelen polisin üzerini giydirdiği kişi, ara sokaklarda gözden kayboldu.

Apartman bahçesinde gören hemen polise haber verdi!

Olay, saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın arka bahçesinde çırılçıplak olan erkeğin ateş yakıp, oturduğunu gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi.

Çıplak adam, bahçede yaktığı ateşin başında otururken, çevredekiler de cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

Belirtilen adrese gelen ekipler, çıplak erkeğe pantolon ve tişört ile spor ayakkabı giydirdi.

Daha sonra sokaklarda gözden kaybolan kişinin madde bağımlısı olduğu, zaman zaman aynı yere gelip, apartman sakinlerini rahatsız ettiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
apartman Antalya

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