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Apartman boşluğundan evine girmek isterken düşerek hayatını kaybetti

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YAŞAM  | 05.07.2019 05:05 | Son Güncelleme

Fatih'te anahtarını evinde unutan Mısır uyruklu 28 yaşındaki Mohammed M., apartman boşluğundan birinci kattaki evine girmek istedi. Merdiven boşluğundan mutfak penceresine uzanan genç adam, tırmandığı ahşap merdivenin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Apartman boşluğundan evine girmek isterken düşerek hayatını kaybetti

Olay, Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Anahtarını evinde unutan Momammed M., binanın bahçesinde bulduğu ahşap merdiveni alıp, apartman boşluğunun bulunduğu pencereden birinci kattaki evine girmek istedi.

Evinin mutfak penceresine dayadığı merdivene tırmandığı sırada, merdiven kırıldı. Dengesini kaybeden genç adam, birinci kattan beton zemine düştü. Sesi duyan, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mohammed M. hayatını kaybetti. Mohammed M.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İŞ İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Ölüm haberinin duyulmasının ardından Mohammed M.'nin yakınları da olay yerine akın etti. Yaklaşık bir yıl önce iş için Türkiye'ye geldiği öğrenilen Mohammed M.'nin, Mısır'da eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih apartman boşluğu anahtar

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