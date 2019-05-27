Apex Legends 1.1.3 güncellemesi ile giderilen hatalar

Ancak oyunun PC sürümünde CPU yani işlemci kullanımında büyük dengesizlikler yaşanıyordu. Electronic Arts sevilen Battle Royale oyunu için bugün 1.1.3 güncellemesini yayınladı.

Gelen yenilikler!



Oyunda yaşanan ses sorunlarının büyük bir bölümü çözülüyor. Geliştirilmiş yeni ses motoru sayesinde işlemcideki yük yüzde 30 oranında azaltılıyor.

Kodlamadaki sorunlar çözülüyor.



Oyunun seslerinin bir anda azalma sorunu ortadan kalkıyor.

PlayStation 4’te yaşanan kasma sorunlarının büyük bir bölümü çözülüyor.

Intel ekran kartlarında yaşanan çökme sorunu gideriliyor.

Oyunun performansını etkileyen hatalar çözülüyor.

PC sahipleri bu güncellemeyi Origin üzerinden, PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri ise konsolları üzerinden oyunu çalıştır dedikleri an yükleyebilirler. Bakalım Apex’in 2. sezonunda Electronic Arts bizlere ne gibi yenilikler sunacak?

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